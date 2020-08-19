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    林書豪入籍台灣！微博中國網民自慰嗨翻「那就是入中國籍」

    曾在NBA寫下「林來瘋」傳奇的籃球好手林書豪，19日證實已拿到台灣護照，引發熱議。（法新社）

    曾在NBA寫下「林來瘋」傳奇的籃球好手林書豪，19日證實已拿到台灣護照，引發熱議。（法新社）

    2020-08-20 00:23:33

    〔即時新聞／綜合報導〕曾在NBA寫下「林來瘋」傳奇的籃球好手林書豪，19日證實已拿到台灣護照，引發熱議。對此，不少中國網民感到相當錯愕，前往林書豪的微博詢問「為什麼要這樣？」另有不少網民更自慰「台灣是中國的一部份，入台灣就是入中國」。而截至19日晚間，中國幾乎所有主流媒體皆未報導此事。

    林書豪入籍台灣的消息傳出後，引發兩岸網路社群平台熱議。有中國微博主分析，按照CBA聯賽規定，先前林書豪美籍屬外援，合約、出賽皆有相關的限制，對他相當不利。但若林書豪為台灣國籍，他在中國以內援身分登場，相對增加不少操作空間。

    對此，不少中國網民質疑，「為啥不加入中國籍？」、「加入台灣省無非就是想替灣灣打籃球，如果是台獨堅決抵制」；也有不少網民自慰「這就是要加入中國了，台灣馬上回歸祖國的懷抱」、「沒毛病，台灣是中國領土不可分割的一部份」、「台灣不就是中國的嗎，瞎操啥心」。

    另外有網民表示「台灣，就是中國的一個省，拿著台灣的護照，絕大部分國家海關是不允許入境的」，不過馬上被他的同胞打臉「拿大陸護照才是到處碰壁，台灣那個免簽國是你的好幾倍」、「自嗨要偷偷的，不然很丟人」、「台灣護照160幾個國家都免簽」、「你這句話太秀智商了......」。

    不少中國網民質疑，「為啥不加入中國籍？」、「加入台灣省無非就是想替灣灣打籃球，如果是台獨堅決抵制」；也有不少網民自慰「這就是要加入中國了，台灣馬上回歸祖國的懷抱」、「沒毛病，台灣是中國領土不可分割的一部份」、「台灣不就是中國的嗎，瞎操啥心」。（擷取自微博）

    不少中國網民質疑，「為啥不加入中國籍？」、「加入台灣省無非就是想替灣灣打籃球，如果是台獨堅決抵制」；也有不少網民自慰「這就是要加入中國了，台灣馬上回歸祖國的懷抱」、「沒毛病，台灣是中國領土不可分割的一部份」、「台灣不就是中國的嗎，瞎操啥心」。（擷取自微博）

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