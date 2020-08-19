為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣設索馬利蘭代表處 外交部：中國、索馬利亞都無權置喙

    「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」17日揭牌，是現在全球唯一以「台灣」為名的代表處。右為索馬利蘭外長穆雅辛，左為我首任駐索馬利蘭代表羅震華。（外交部提供）

    「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」17日揭牌，是現在全球唯一以「台灣」為名的代表處。右為索馬利蘭外長穆雅辛，左為我首任駐索馬利蘭代表羅震華。（外交部提供）

    2020-08-19 21:57:27

    學中國？索馬利亞搬出「一索原則」抗議

    〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣駐索馬利蘭代表處開館，引來中國與索馬利亞紛紛搬出「一中原則」和「一索原則」抗議。外交部今天表示，中國動輒以虛構的「一中原則」打壓他國與我國交流互動，我予以強烈譴責，且我國與索馬利蘭發展關係和已在索國設處的英國、丹麥、衣索比亞等國際成員並無不同，中國及索馬利亞政府無權置喙。

    索馬利亞政府抗議台灣與索馬利蘭發展關係侵犯索馬利亞領土完整與國家主權，更跟隨中國搬出「一索原則」；中國外交部也老調重彈稱「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一中原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」。

    外交部發言人歐江安今天嚴正重申，台灣是台灣，從來不是中華人民共和國的一部分，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣人民，更無權干涉台灣與其他國家發展關係。

    歐江安說，中國政府動轍以虛構的「一中原則」打壓他國與我國交流互動，外交部予以強烈譴責。中國政府剝奪自由、迫害異己、侵犯人權的作為，「才會受到國際社會唾棄！」

    歐江安並指出，索馬利蘭自1991年宣布獨立以來，已進行3次總統大選，是穩定的民主政體。索馬利蘭持續進行民主深化與良善治理，長久以來扮演維持東非地區和平的重要力量。台灣與索馬利蘭同為民主自由國家，理念一致，我國政府基於與索馬利蘭政府及人民間多年友誼，以及雙方共享自由、民主、公義及法治等價值，決定互設代表處，進一步深化雙邊合作。

    歐江安強調，我國與索馬利蘭發展關係，這與已經在索國設處的英國、丹麥、衣索比亞、土耳其、吉布地、加拿大、歐盟及聯合國等國際成員並無不同，中國及索馬利亞政府無權置喙。

    歐江安並補充，我國將繼續與理念相近國家緊密合作，貢獻於區域與全球的安定與繁榮。台灣將持續奠基於務實外交，互惠互利的精神，持續深化與索馬利蘭的雙邊合作。我國歡迎全球任何愛好自由、民主的國家與台灣發展實質友好關係。

    索馬利亞政府抗議台灣與索馬利蘭發展關係侵犯索馬利亞領土完整與國家主權，更跟隨中國搬出「一索原則」。（取自索馬利亞外交部）

    索馬利亞政府抗議台灣與索馬利蘭發展關係侵犯索馬利亞領土完整與國家主權，更跟隨中國搬出「一索原則」。（取自索馬利亞外交部）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    索馬利亞怒嗆台灣分裂國土 趙立堅：民進黨絕不會得逞
    2020-08-19 20:33

    索馬利亞怒嗆台灣分裂國土 趙立堅：民進黨絕不會得逞
    蔡英文：「中華民國」絕不會是贅字
    2020-08-19 13:54

    蔡英文：「中華民國」絕不會是贅字
    五股3字頭 三重、蘆洲移民潮搶買

    五股3字頭 三重、蘆洲移民潮搶買
    外交部臉書貼文惹議 藍委嗆公投改國名
    2020-08-19 12:03

    外交部臉書貼文惹議 藍委嗆公投改國名
    稱台灣代表處「無贅字」遭陳玉珍質疑 外交部：尊重小編創意
    2020-08-18 13:16

    稱台灣代表處「無贅字」遭陳玉珍質疑 外交部：尊重小編創意
    買房不屈就！小資族也能住合雄

    買房不屈就！小資族也能住合雄
    台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 兩國國旗同飄揚
    2020-08-17 19:46

    台灣駐索馬利蘭代表處掛牌 兩國國旗同飄揚
    政治今日熱門
    2020-08-19 06:53

    找到了！被爆黑色座車霸佔醫院門口還嗆聲 桃園藍委火速澄清

    2020-08-19 05:30

    《台南》議員虛構三倍券假訊息被辦 蘇揆：剛好而已

    2020-08-19 05:30

    南投首見落選第2高票者 遞補議員

    2020-08-19 05:30

    紐約時報：美力圖鞏固台灣地位 只差承認主權

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播