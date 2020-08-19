陳時中要政風調查葉彥伯 中市衛局長：有誤會化解就好

台中市衛生局長曾梓展說，台中市府支持且建議中央入境者全面普篩，但尊重並配合中央防疫措施。（記者蔡淑媛）

2020-08-19 19:58:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕彰化縣衛生局長葉彥伯主動採檢無症狀的返美居家檢疫10多歲少年，確診罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案（案485），中央疫情指揮中心指揮官陳時中下令啟動政風調查，台中市衛生局長曾梓展說，台中市府支持且建議中央入境者全面普篩，但尊重並配合中央防疫措施。

曾梓展說，相信彰化衛生局採檢是善意、為全民健康著想，希望盡早發現有染疫風險的病人，現在就等中央查清楚，也相信中央與地方有誤會，「誤會化解就好，不要有不愉快的衝突或抗爭」，要齊心同步保護國人健康。

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曾梓展指出，目前入境者採檢標準流程為有症狀、疑似肺炎或感冒症狀，及看診醫師高度懷疑，目前為自菲律賓入境者要全面篩檢。

也是耳鼻喉科醫師的曾梓展說，PCR篩檢為陽性，不代表就有傳染力，因為遇到很多這種案例，個案回到原來國家篩檢出陽性，但篩檢在台接觸者均未感染，就在PCR是篩檢病毒核酸的一小段，可能驗到是病毒殘留物質，不具活性，因此篩檢陽性不代表有傳染力。

曾梓展也說，相信中央的採檢處置是經過仔細評估，尊重中央的做法，中市府對入境者有染疫疑慮，會先請示中央，經過裁示、核準再檢驗，台中市會依中央篩檢流程，相信這件事可能有誤會，中央與地方應合作，而不是引起不必要的誤會，大家一起努力，共同做好防疫。

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