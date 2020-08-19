為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳時中要政風調查葉彥伯 中市衛局長：有誤會化解就好

    台中市衛生局長曾梓展說，台中市府支持且建議中央入境者全面普篩，但尊重並配合中央防疫措施。（記者蔡淑媛）

    台中市衛生局長曾梓展說，台中市府支持且建議中央入境者全面普篩，但尊重並配合中央防疫措施。（記者蔡淑媛）

    2020-08-19 19:58:16

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕彰化縣衛生局長葉彥伯主動採檢無症狀的返美居家檢疫10多歲少年，確診罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）個案（案485），中央疫情指揮中心指揮官陳時中下令啟動政風調查，台中市衛生局長曾梓展說，台中市府支持且建議中央入境者全面普篩，但尊重並配合中央防疫措施。

    曾梓展說，相信彰化衛生局採檢是善意、為全民健康著想，希望盡早發現有染疫風險的病人，現在就等中央查清楚，也相信中央與地方有誤會，「誤會化解就好，不要有不愉快的衝突或抗爭」，要齊心同步保護國人健康。

    曾梓展指出，目前入境者採檢標準流程為有症狀、疑似肺炎或感冒症狀，及看診醫師高度懷疑，目前為自菲律賓入境者要全面篩檢。

    也是耳鼻喉科醫師的曾梓展說，PCR篩檢為陽性，不代表就有傳染力，因為遇到很多這種案例，個案回到原來國家篩檢出陽性，但篩檢在台接觸者均未感染，就在PCR是篩檢病毒核酸的一小段，可能驗到是病毒殘留物質，不具活性，因此篩檢陽性不代表有傳染力。

    曾梓展也說，相信中央的採檢處置是經過仔細評估，尊重中央的做法，中市府對入境者有染疫疑慮，會先請示中央，經過裁示、核準再檢驗，台中市會依中央篩檢流程，相信這件事可能有誤會，中央與地方應合作，而不是引起不必要的誤會，大家一起努力，共同做好防疫。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》「自主篩檢」居家檢疫者 葉彥伯另1個身分被鄉民起底
    2020-08-19 21:15

    武漢肺炎》「自主篩檢」居家檢疫者 葉彥伯另1個身分被鄉民起底
    打破沈默回應採檢風暴！ 葉彥伯︰中央隨時看得到也查得到資料
    2020-08-19 16:30

    打破沈默回應採檢風暴！ 葉彥伯︰中央隨時看得到也查得到資料
    五股3字頭 三重、蘆洲移民潮搶買

    五股3字頭 三重、蘆洲移民潮搶買
    武漢肺炎》彰化無症狀居家檢疫者採檢量 陳時中證實超過3位數
    2020-08-19 16:16

    武漢肺炎》彰化無症狀居家檢疫者採檢量 陳時中證實超過3位數
    動用政風單位調查彰化縣衛生局 陳時中：避免被懷疑吃案
    2020-08-19 14:39

    動用政風單位調查彰化縣衛生局 陳時中：避免被懷疑吃案
    買房不屈就！小資族也能住合雄

    買房不屈就！小資族也能住合雄
    陳時中要政風調查葉彥伯 王惠美爆氣：經過我同意、要不要調查我
    2020-08-19 11:18

    陳時中要政風調查葉彥伯 王惠美爆氣：經過我同意、要不要調查我
    下令政風單位查衛生局 彰化醫師怒發信向陳時中喊話
    2020-08-19 09:36

    下令政風單位查衛生局 彰化醫師怒發信向陳時中喊話
    政治今日熱門
    2020-08-19 06:53

    找到了！被爆黑色座車霸佔醫院門口還嗆聲 桃園藍委火速澄清

    2020-08-19 05:30

    《台南》議員虛構三倍券假訊息被辦 蘇揆：剛好而已

    2020-08-19 05:30

    南投首見落選第2高票者 遞補議員

    2020-08-19 05:30

    紐約時報：美力圖鞏固台灣地位 只差承認主權

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播