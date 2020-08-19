台中市「超前除疫」？追加預算50億 議員批：防疫是0

台中市長盧秀燕表示，這次追加減預算案大多在處理中央補助項目。（記者張菁雅攝）

2020-08-19 21:38:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會臨時會今日審查今年度第1次追加減預算案，民進黨議員江肇國指出，這次追加減預算規模達50億元，全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未趨緩，市府追加預算中，防疫、紓困、振興預算都是零，難道台中市「超前除疫」？市長盧秀燕則表示，追加預算主要是中央補助款，由地方編列相關配合款的項目，所以與防疫較無關係。

江肇國表示，全球武漢肺炎疫情尚未趨緩，有專家指出台灣在入冬後疫情可能捲土重來，市府提出追加減預算50億多元，卻看不到任何防疫相關預算，防疫、紓困、振興預算都是零，倘若疫情再次升溫，防疫物資存量夠嗎？企業受疫情影響，有提出任何紓困作為嗎？購物節再10天左右結束，未來如何振興消費，讓企業彌補上半年的損失？

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民進黨議員黃守達也指出，民進黨先前疾呼台中購物節應配合中央的振興方案，發揮最大效能，但市府還是自行推動購物節，現在中央三倍券發放了，需要地方配合，台中市竟然是零振興、零紓困。

國民黨議員黃健豪、冉齡軒、陳成添則肯定市府防疫工作做得好，台中購物節讓業者、市民都有感。另外，議員楊正中表示，歷任市長都有辦理追加減預算、都有舉債，唯獨這一次沒有舉債，掌握零基預算的精神。

盧秀燕表示，防疫物資由中央調配，市府配合中央政策；這次追加預算主要是中央使用年度預算，會有許多補助項目，市府要編列相對的配合款，所以跟防疫部分較無關係。至於振興經濟或紓困的部分，中央編列二波特別預算，有些下放到地方政府，有些直接補助業者。

另外，衛生局表示，衛福部已核定補助台中市7500萬元防疫經費，核撥後將分配各局處辦理各項防疫措施。經發局也說，市府先前已向經濟部爭取公有市場及列管夜市設施改善補助，核定台中20處市場，由中央補助4074萬9000元、市府自籌720萬4000元改善設備；另外，也向衛福部疾管署申請補助150萬元辦理防疫宣導及採購防疫物資。

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台中市議員江肇國表示，追加減預算中，防疫、紓困、振興預算都是0元。（記者張菁雅攝）

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