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    中市議會退回花博特別決算 審計處：依法不能接受

    國民黨台中市議員要求退回花博特別決算。（記者張菁雅攝）

    國民黨台中市議員要求退回花博特別決算。（記者張菁雅攝）

    2020-08-19 18:45:34

    〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博已在去年4月閉幕，台中市議會今天審查台中花博特別決算，歲出歲入差短38.2億元，較預算數增加20.6億元。國民黨議員認為，審計處審核報告避重就輕，未釐清責任歸屬，應退回花博特別決算；民進黨議員也對審核報告不滿意，最後大會決議退回花博特別決算。審計部台中市審計處長吳錦祥則說，依法沒有退回決算的程序，所以不能接受議會退回，但會補充相關資料。

    台中花博特別決算審核報告指出，歲出歲入差短38.2億元，較預算數增加20.6億元，主要原因是歲入決算數較預算數減少23億元，其中門票收入短收約13.8億元，停車費收入短收3.2億元，美食區權利金收入短收3.5億元。

    國民黨議員李中、楊正中指出，花博門票代售暨入口驗票委託服務案3.8億元，預算未完成程序先發包，導致門票收入扯不清，還有1.3億元票款未繳庫；前市長林佳龍說花博卡沒花政府一毛錢，市府卻要支出1.2億元，審計處針對這些爭議避重就輕，未釐清責任歸屬也無依法追究責任，應該退回特別決算。議員黃馨慧、陳政顯、朱暖英也說，審計處只負責蓋章，沒有發揮「財務警察」、「財務司法」的功能。

    民進黨議員賴佳微、李天生、林德宇、王立任說，台中花博從爭取到執行，過程有很多變化，本來是市民免費一次入場，所以設計花博卡，盧秀燕上任後，採取市民不限次數免費入場，導致門票收入短少，停車場收入掛零，是誰決定免費停車，也應該討論，如果退回決算，審計處要一併查清楚盧秀燕做了什麼，讓市民了解。

    議長張清照最後決議退回花博特別決算，請審計處針對議員質疑點，提出補充說明，調整後再送議會審議。

    對此，吳錦祥會後說，依照「決算法」規定，審核報告送達議會後，議會必須在1年內完成審議，如果1年內未完成審議，審核報告自動生效。依法沒有退回決算的程序，因此不能接受議會退回，除非審定數有錯誤，才會修正重送，但審定數沒有錯誤。不過，審計處會再補充相關資料，送議會審議。

    台中市議員楊正中（右）要求退回花博特別決算，台中市審計處長吳錦祥（左）表示，依法不能接受退回。（記者張菁雅攝）

    台中市議員楊正中（右）要求退回花博特別決算，台中市審計處長吳錦祥（左）表示，依法不能接受退回。（記者張菁雅攝）

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