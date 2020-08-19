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    首頁　>　政治

    台中市新政風處長被架空？ 蔡清祥：派副署長送公文以表誠意

    台中市新任政風處長無法出席議會備詢， 由副處長許金來代理。（記者張菁雅攝）

    台中市新任政風處長無法出席議會備詢， 由副處長許金來代理。（記者張菁雅攝）

    2020-08-19 18:47:00

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中市政風處新任處長詹政曇7月16日到任後，不僅未獲邀出席市政會議，市長盧秀燕還指派副處長許金來出席議會備詢，外界懷疑是屬意11職等的許金來直升13職等處長未果，擺明架空；法務部認為政風「一條鞭」，人事異動一律由廉政署調動，部長蔡清祥今（19）日表示，將請副署長陳榮周親自送公文到市府，以表誠意。

    蔡清祥指出，全國政風主管人事「一條鞭」，統一由廉政署調派，台中市政府政風處長一職已懸缺一年多，此次配合全國政風高階主管調動，選派詹政曇出任，在這之前，廉政署長鄭銘謙與副署長陳榮周多次聯繫市府，希望能討論相關人選，卻未獲回應，在調任之前，鄭銘謙還親自打電話給盧秀燕，卻無法聯繫上，由於不能耽擱其他政風主管調動，時間緊迫下，詹政曇7月16日依原規劃就任。

    蔡清祥表示，盧秀燕所屬意的接任人選許金來，是十一職等的副處長，但處長一職應為十三職等，若要直接指派許金來接任，不合乎體制，且廉政署多次試圖和盧秀燕溝通人選，均未獲得正面回應，經過廉政署內部討論，才決議由合格的詹政曇走馬上任，而今詹既然已獲指派，就會盡力做好工作，期盼不要受到政治動作影響。

    對於盧秀燕指控，法務部派任政風處長的公文沒有給中市府或市長室，而是直接給當事人和政風處，靜待中央提多個人選名單來協商，蔡清祥解釋，若公文沒有送到市長室屬於瑕疵或疏漏，他願意指派陳榮周，親自帶公文到中市府表示誠意，但是之前一年半的溝通，廉政署已善盡誠意。

    根據慣例，廉政署要調動各縣市政風主管前，會視該政風單位的屬性決定發函對象，如果是幕僚單位，派令公文會寄給該縣市政府，如果位階為機關（可獨立具名發函），派令只需寄給機關，不用通知縣市政府，而中市府政風處屬於機關，原則上廉政署確實只需通知政風處即可，無須正式行文給中市府或市長室。

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