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    首頁　>　政治

    培力新住民參與台灣民主 蔡英文：持續連接各地社群

    總統兼民進黨主席蔡英文19日出席民進黨中常會，在中常會前接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

    總統兼民進黨主席蔡英文19日出席民進黨中常會，在中常會前接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

    2020-08-19 16:54:16

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會前為第3屆「新住民事務委員會」委員進行授證，蔡總統表示，將持續連結全國各地的新住民社群，深化公共對話，並培力新住民朋友投入公共事務、參與台灣的民主，這將是「用行動改變台灣」，最美好的過程之一。

    民進黨第三屆「新住民事務委員會」邀請陳凰鳳擔任主任委員，委員名單為寧家榮、陳玉水、洪晶晶、林桂金、阮理厚、李孟涵、林娣妮、洪玉、許珍妮、陳春瑤、張益惠、陳蘭燕、林飛帆等14位，其中含括新住民及專家學者代表，與民進黨共同努力維護新住民權益。

    陳凰鳳主任委員致詞時表示，委員會成立至今已有3年多，成立的目的就是給新住民依靠、作為後盾，未來在蔡英文領導下，委員會會更努力、更積極，付出更多行動。

    蔡英文致詞表示，從創黨以來，民進黨始終主張，要保障多元族群、多元文化的發展。民進黨是最早支持原住民和客家族群的政黨，在2017年也成立了「新住民事務委員會」。邁向第3屆的「新住民事務委員會」不但要繼續運作，繼續支持新住民參與政治，她也要請黨員共同來支持，讓國人感受到，民進黨是最尊重多元文化，也最重視新住民朋友的政黨。

    此外，中常會今由婦女發展部主任蔡宛芬以「民主新助力-新住民現況與行動策略」為題進行專案報告。民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文會中裁示指出，我們對於新住民要體現我們尊重多元族群的價值之外，也珍惜新住民為台灣帶來新的文化、新的體驗，而且對於台灣跟東南亞國家之間的連結帶來很多正面的效應。

    蔡英文說，我們也希望各級公職都可以一起來照顧這些新住民，讓他們能夠參與公共事務，也能夠跟我們一起體現台灣的多元價值。

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