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    首頁　>　政治

    藍營立委考察東沙島喊卡 陳玉珍︰國防部技術干擾

    國民黨立委陳玉珍批評國防部不讓立委考察東沙島是技術性干擾。（記者林良昇攝）

    國民黨立委陳玉珍批評國防部不讓立委考察東沙島是技術性干擾。（記者林良昇攝）

    2020-08-19 15:00:53

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍安排立委考察東沙島，卻遭國防部喊「卡」，陳玉珍下午受訪時表示，國防部今透過海洋委員會回文稱無法如期完成審查，不讓立委去東沙島，陳表示，此次考察是在8月16日發公文，跟以往考察一樣都是6天前，國防部根本是技術干擾。

    陳玉珍今在立院受訪時表示，海洋委員會今早發公文給內政委員會轉告國防部審查結果，稱因作業不及無法如期完成審查，不讓立委去東沙島考察。

    陳玉珍說，過去幾次立委考察東沙島都有帶助理前往，但國防部建議此次考察採機密方式，她同意簽保密協定，也不讓國會助理及媒體前往，配合國防部保密，卻被因程序理由被技術性干擾。

    對於民進黨立委王定宇稱審查時間只有2天而趕不及，陳玉珍指出，內政委員會過去辦過好幾次東沙島考察，包含105年1月21日、107年7月9日考察，都是在6天前發公文，此次安排在8月20日的考察是在8月14日發公文，也是6天前，這是每個委員會的標準程序，並沒有給行政機關比較少時間。

    對於外界指稱南海局勢緊張不適合前往，陳玉珍表示，王定宇曾在107年5年24日考察東沙島，理由是因應中共在南海武力擴張考察東沙島防務及慰勞官兵，可見那時也是緊張，但可以去考察，這時卻技術性干擾。

    陳玉珍也說，8月17日才有批大學生從東沙島體驗回來，這是好事我們支持，但東沙島可以讓大學生體驗，卻不能讓立委考察，沒有道理，如果不讓立委去就明講就好了，不用找理由。

    陳玉珍強調，東沙島考察將會延期，她還是很願意照國防部的規定，但國防部必須說更清楚一點，行政機關不該如此恣意妄為，應有標準程序跟做法，不能以前可以，現在就不行。

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