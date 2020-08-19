為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共威脅武力攻台 美學者警告：絕不是虛張聲勢

    美國知名政治社會學者、史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）。（資料照）

    美國知名政治社會學者、史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）。（資料照）

    2020-08-19 14:20:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名政治社會學者、史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）日前對台海局勢發表評論，他表示，如果認為中共「武力統一台灣」的說法只是虛張聲勢，那就大錯特錯，這是極其危險的想法。

    《美國之音》 報導，戴雅門日前接受胡佛研究院的Podcast採訪時指出，美國外交政策和智庫過於低估了中共未來5到10年的危險，中共說要武力犯台絕不是吹牛，儘管希望中共是在虛張聲勢，但他認為說出「中共虛張聲勢」這句話本身是危險的、是錯覺，像是香港就被中共慢慢地蠶食。他說，中共認為，即便對台灣動武，也能逃避懲罰的後果。

    戴雅門表示，只要看中共軍事現代化的速度，以及有些兵器的能力，就不會認為中共只是在嚇唬人，雖然不一定會武力犯台，但肯定有在準備這項行動，這點是不用懷疑的。

    他強調，中國與台灣軍力對比的差異每年都在加大，中共軍事入侵台灣很可能是以迅雷不及掩耳之勢，中共政治和軍事領導人也愈來愈相信，美國不會捲入這場戰役，因為西方混亂而虛弱，且缺乏協防意願。

    戴雅門舉例說，這讓他想到1937年時任英國首相張伯倫（Neville Chamberlain）說的，認為他們處於和平時代，德國總理希特勒（Adolf Hitler）只要佔領捷克斯洛伐克，只要把這些給希特勒，他們就能享受和平，「但是，結果大家看到了。」張伯倫當時對納粹德國採取「綏靖政策」，導致希特勒崛起並發動第二次世界大戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》劍指台灣？港媒曝共軍罕見演練夜間搶灘、巷戰
    2020-08-11 09:58

    台海軍情》劍指台灣？港媒曝共軍罕見演練夜間搶灘、巷戰
    港版國安法被當治台藍圖 華郵：往武力犯台邁進
    2020-07-07 11:08

    港版國安法被當治台藍圖 華郵：往武力犯台邁進
    五股3字頭 三重、蘆洲移民潮搶買

    五股3字頭 三重、蘆洲移民潮搶買
    港版國安法激發台灣危機感！ 紐時：兩岸愈難和解
    2020-07-02 10:48

    港版國安法激發台灣危機感！ 紐時：兩岸愈難和解
    習近平與過去領導人不同... 美前官員稱：台海5年內必有一戰
    2020-06-04 11:11

    習近平與過去領導人不同... 美前官員稱：台海5年內必有一戰
    買房不屈就！小資族也能住合雄

    買房不屈就！小資族也能住合雄
    政治今日熱門
    2020-08-18 20:42

    助太平洋友邦強化海巡能量 MIT巡防艇9月運抵馬紹爾

    2020-08-18 18:13

    讓妻子當柯粉精神領袖？ 王世堅批柯文哲：對不起陳佩琪

    2020-08-18 18:40

    敗選歸咎「作票」？蔡正元：敗選創傷症候群症狀

    2020-08-18 20:37

    嗆聲當年民進黨「不需吳怡農」！鄭運鵬自PO舊照帥翻網

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播