中共威脅武力攻台 美學者警告：絕不是虛張聲勢

美國知名政治社會學者、史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）。（資料照）

2020-08-19 14:20:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名政治社會學者、史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）日前對台海局勢發表評論，他表示，如果認為中共「武力統一台灣」的說法只是虛張聲勢，那就大錯特錯，這是極其危險的想法。

《美國之音》 報導，戴雅門日前接受胡佛研究院的Podcast採訪時指出，美國外交政策和智庫過於低估了中共未來5到10年的危險，中共說要武力犯台絕不是吹牛，儘管希望中共是在虛張聲勢，但他認為說出「中共虛張聲勢」這句話本身是危險的、是錯覺，像是香港就被中共慢慢地蠶食。他說，中共認為，即便對台灣動武，也能逃避懲罰的後果。

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戴雅門表示，只要看中共軍事現代化的速度，以及有些兵器的能力，就不會認為中共只是在嚇唬人，雖然不一定會武力犯台，但肯定有在準備這項行動，這點是不用懷疑的。

他強調，中國與台灣軍力對比的差異每年都在加大，中共軍事入侵台灣很可能是以迅雷不及掩耳之勢，中共政治和軍事領導人也愈來愈相信，美國不會捲入這場戰役，因為西方混亂而虛弱，且缺乏協防意願。

戴雅門舉例說，這讓他想到1937年時任英國首相張伯倫（Neville Chamberlain）說的，認為他們處於和平時代，德國總理希特勒（Adolf Hitler）只要佔領捷克斯洛伐克，只要把這些給希特勒，他們就能享受和平，「但是，結果大家看到了。」張伯倫當時對納粹德國採取「綏靖政策」，導致希特勒崛起並發動第二次世界大戰。

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