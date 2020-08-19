藍委質疑買辦掌控新南向國家隊 要求公開所有合作案

國民黨立法院黨團19日召開「中華民國國家隊，新買辦魅影幢幢」記者會，總召林為洲（右）、立委林思銘（左）出席。（記者羅沛德攝）

2020-08-19 12:39:04

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委林思銘質疑，掛名DEG國際能源集團公司負責人的石原智惠與政府高層關係匪淺，在國營事業前往印尼投資的「新南向」國家隊屢屢出現，更有多重身分，形同買辦，他要求政府部門和國營事業公開和石原智惠所有合作案，提出具體說明，並向國會報告。

林思銘日前曾開記者會質疑，中油到印尼投資成立石化園區，其中的買辦就是石原智惠。林思銘今在立法院召開記者會指出，台裔日籍的石原智惠與蔡政府關係匪淺，身影不僅在中油石化園區案，還接連出現在中華民國的「新南向」國家隊中。

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林思銘表示，今年5月中華電信新加坡子公司與新加坡Infinity Intelligence Pte. Ltd.公司簽署合資協議書，將共同成立控股公司發展印尼ICT資通訊事業，中華電信投資200萬元美金，Infinity公司投資300萬元美金，而Infinity公司於2019年2月4日才在新加坡成立，員工數僅3人，資本額5萬美金。

林思銘質疑，中華電信過往新南向合作對象均為當地經營多時、相當具代表性的電信公司，例如新加坡Singtel電信、越南Viettel電信、泰國CAT Telecom電信，皆為市占率第一，但Infinity公司基本上是空殼公司，負責人就是石原智惠，居然可以取得和中華電信合作機會，坐享印尼商機，讓人感到不可思議。

林思銘也指出，在今年6月，國內製作防疫物資、口罩的熔噴不織布大廠敏成攜手精密機械廠商政鈺、鼎峰成立熔噴自主產線國家隊，獲得經濟部工業局紓困預算專案補助2000萬元，在7月1日啟用儀式上，石原智惠又以Reliance Medical Technology董事長「石原智博」的身分現身，更有內部員工爆料，石原智惠強行要求將研發成功的國產噴熔不織布全套機器設備，優先供其運往印尼設廠，讓公司原本訂單被迫延遲。

林思銘指出，石原智惠身分令人好奇，曾任前高雄市長陳菊的市政顧問，與行政院政務委員鄧振中關係良好，曾以唯一民間人士身分陪同赴印尼訪問，甚至還有多重身分，穿梭綠營無往不利，從台糖、中油到中華電信都必須買帳，他要求監察院進行調查，政府部門和國營事業鷹對外公開與石原智惠所有合作案件，向國會報告。

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