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    國防MIT》警方重資採購G2輪式裝甲車 軍備局啟動「鐵騎專案」研製

    警政署保一總隊重資購買的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，已在今年6月正式啟用。（資料照，警政署提供）

    警政署保一總隊重資購買的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，已在今年6月正式啟用。（資料照，警政署提供）

    2020-08-19 11:19:59

    〔記者羅添斌／台北報導〕繼雲豹系列甲車陸續撥交部隊服役後，軍方研製重點將有新目標，軍方官員今天證實，國防部軍備局將與工研院合作，共同研製聯合輕型戰術輪車，首批4款原型車將包括：類似警方日前採購G2輪式裝甲車的警備偵搜車丶指揮車丶30鏈砲戰鬥車以及可以在車內就指揮導引無人機的電偵車等等。

    警政署動支1千9百餘萬採購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車已在今年6月啟用，這款車獲得美國、澳洲、比利時、巴西、加拿大、荷蘭、摩洛哥等國軍警、特勤單位均有使用；全車採用12至40釐米厚鋼裝甲，能防12.7釐米機槍彈攻擊，輪胎於失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，車頭並能加裝破門裝置，是一款性能極佳的攻堅利器。

    國防部官員今天指出，類似的裝甲車在軍方稱為聯合輕型戰術輪車，國軍部隊也有換裝的需求，軍方最早還曾考慮向國外採購，但因為國軍雲豹系列8輪甲車已有多款型號車輛在部隊服役，性能符合部隊需求，軍方認為聯合輕型戰術輪車不是很難的東西，需要外購嗎？要求國防部軍備局啟動研製計畫。

    官員並且證實，軍備局已啟動「鐵騎專案」計畫，將與工研院合作先行研製4輛不同型式的聯合輕型戰術輪車，包括類似G2輪式裝甲車的警備巡邏偵搜車丶指揮車丶30鏈砲戰鬥車以及可以在車內就指揮導引無人機的電偵車等等。

    官員說，聯合輕型戰術輪車由國內自行研製，看起來成本會比較高，但這件事要看的長遠，要以20年左右的壽期來看，國車國造的整體後勤成本，絕對比外購來的便宜許多，而且上下游供應鏈全部都在台灣，對帶動台灣產業經濟有重大助益。

    軍方30鏈砲雲豹甲車，圖中的塗裝是以現地泥土塗染，增加欺敵掩蔽效果。（資料照）

    軍方30鏈砲雲豹甲車，圖中的塗裝是以現地泥土塗染，增加欺敵掩蔽效果。（資料照）

    雲豹甲車在都會區進行機動作戰演練。（資料照）

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