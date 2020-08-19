找到了！被爆黑色座車霸醫院門口還嗆聲 桃園藍委火速澄清

中壢天晟醫院位於車水馬龍的省道台一線，醫院、強調急診室門口本來就提供病患或家屬臨停上下車，但如果臨停過久，大門警衛也會勸導駛離。（記者李容萍攝）

2020-08-19 00:43:03

［記者李容萍／桃園報導］針對桃園市有民眾在臉書社團爆料，18日下午帶著雙腳截肢的父親到中壢天晟醫院做手術回診時，竟發現一大群立委座車停在醫院大門及急診室門口，害他們只能在大馬路把父親推下車，想上前拍照檢舉違規，還被司機嗆，靠近一看才發現，竟然是立委的座車，被點名的國民黨立委晚間火速澄清。

證實為呂玉玲服務處車輛

網友把拍到車上有國民黨立委萬美玲競選辦公室的相關名片PO文後，萬美玲晚間回應，稱該黑色座車並非自己的，白色座車才是，而嗆聲的司機也不是她的司機，不清楚黑色座車是哪位立委的。

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陳萬得：夫妻倆下車後司機就開走了

在臉書社群晚間另瘋傳停靠車輛的第1輛黑色BMW轎車，其實是立委呂玉玲服務處的車，對此，呂玉玲昨晚聯繫不上，她的夫婿、桃園市議員陳萬得受訪表示，該黑色BMW轎車確實是服務處的車，但夫妻倆抵達天晟醫院下車後，司機就把車開走了，等開完黨務相關會議，通知司機來，也是人載了就走。

澄清無罵人之事 陳：可調監視器證明

被問及疑似司機或助理罵人一事，陳萬得澄清說，「沒有這樣的事」，這一切可以調閱監視器證明。

其實，中壢天晟醫院18日下午2點出借會議室供國民黨召開地方黨務會議，院方強調醫院、急診室門口本來就提供病患或家屬臨停上下車，考量也有救護車臨停載送急診患者，如果有車輛臨停過久，大門警衛也會勸導駛離。

車上有立委座車出入證。（圖取自爆料公社）

有網友在臉書社團爆料，自己帶著雙腳截肢的父親到醫院做手術回診時，竟發現一大群立委座車停在醫院大門及急診室門口。（圖取自爆料公社）

中壢天晟醫院位於車水馬龍的省道台一線，醫院、強調急診室門口本來就提供病患或家屬臨停上下車，但如果臨停過久，大門警衛也會勸導駛離。（記者李容萍攝）

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