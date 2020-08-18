楊梅寵物樹葬專區跳票 民代替毛小孩請命

楊梅寵物樹葬園區跳票，市議員謝美英質詢時要求市府儘快另覓地點。（記者謝武雄攝）

2020-08-18 20:21:04

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦多次於議會備詢時指出，楊梅生命紀念園區將新設「寵物樹葬專區」，規劃可安葬500隻寵物骨灰規模；市議員謝美英18日質詢民政局時爆料，「楊梅寵物樹葬園區」3年來都沒有消息，市長支票跳票，導致很多民眾要處理毛小孩後事，都必須送到新北火化。

楊梅區長羅國裕表示，當初的確在樹葬區較偏遠地方設置「寵物樹葬專區」，工程也已經發包，只是在施作過程中發現部分工程無法施作，未料，當初負責設計、監造的人已經過世，導致工程無法進行，加上，當地樹葬需求越來越大，公所遂將原「寵物樹葬專區」改為第二樹葬區，目前已經啟用。

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民政局長陳靜航說，如果是專用的寵物生命園區，包含火化、塔位、樹葬等，至少要15億元經費，加上目前要設置焚化爐，民眾阻力很大，因此，初步規劃在中壢或桃園生命園區擴大規模時，可考慮設置寵物專區，包含專門火化寵物的焚化爐，也可以在其他行政區設寵物區，目前蘆竹就設有寵物灑葬區，若中央沒有補助，也會使用殯葬基金。

謝美英說，以往她擔任活動主持工作，還記得2017年主持「楊梅生命紀念園區新設寵物樹葬專區」記者會，市長開出「楊梅寵物樹葬專區」支票，未料3年來都未兌現，由於楊梅當初規畫「寵物樹葬專區」，沒有提供火化服務，如今中壢既然正在規畫新的殯葬園區，是不是有機會一併納入設計，爭取「寵物殯葬專區」。

謝美英說，由於桃園沒有「寵物殯葬專區」，使得桃園的飼主必須將寵物屍體送到新北火化，相當不方便，許多縣市目前都已有專業的「寵物殯葬園區」，桃園市更應積極規畫「寵物樹葬專區」，方便飼主安排毛小孩身後事。

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