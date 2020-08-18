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    首頁　>　政治

    佩琪當精神領袖？ 柯文哲：她比較有耐性聽大家意見

    台北市長柯文哲（見圖）下午出席「2020台北TOP時裝設計大賞」頒獎典禮後受訪，有關讓陳佩琪當民眾黨精神領袖一事？他苦笑說，「沒有啦」，「我跟陳佩琪說你小兒科比較有耐性，你要不要去傾聽大家意見，就這樣而已，沒什麼特別用意」 。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲（見圖）下午出席「2020台北TOP時裝設計大賞」頒獎典禮後受訪，有關讓陳佩琪當民眾黨精神領袖一事？他苦笑說，「沒有啦」，「我跟陳佩琪說你小兒科比較有耐性，你要不要去傾聽大家意見，就這樣而已，沒什麼特別用意」 。（記者劉信德攝）

    2020-08-18 18:22:29

    〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨積極參與地方補選行「插旗」之實，卻連三敗，甚至高雄市長補選戰中僅拿下3.8萬票，不僅是3位候選人中最低，連5%門檻都沒達到，200萬元保證金拿不回來，引發黨內反彈、內鬥聲浪。今天傳出身兼黨主席的台北市長柯文哲上週在黨政會報中，拋出讓妻子陳佩琪當「精神領袖」的構想，不過柯文哲今天受訪則稱，是因為「小兒科醫生比較有耐心」，他要陳佩琪去「傾聽大家意見」而已，沒特別用意。

    柯文哲下午出席「2020台北TOP時裝設計大賞」頒獎典禮後受訪，當被問及是否有意讓陳佩琪當精神領袖？他苦笑說，「沒有啦」，「公開透明」是他的政治主張，民眾黨支持者常常有很多想法，所以他覺得大家這麼喜歡表達意見，「我跟陳佩琪說你小兒科比較有耐性，你要不要去傾聽大家意見，就這樣而已，沒什麼特別用意。」

    對於陳佩琪受訪稱龐大「柯粉」很多是「琪粉」；柯文哲「不敢造次」，只是呵呵笑說：「她有她的粉絲，好啦好啦！」隨即在幕僚簇擁下快步離去，但媒體仍高聲追問：「陳佩琪的意願如何？」柯文哲沒有回頭，只是搖了搖手，沒有多做回應。

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