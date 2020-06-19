蔡英文國際視訊：我們的心與香港同在，籲北京信守承諾

（記者李欣芳攝）蔡英文總統今晚在「哥本哈根民主高峰會」以視訊發表演說。圖取自總統府提供畫面。

2020-06-19 20:23:55

〔記者李欣芳／台北報導〕今年7月是香港回歸中國23週年，蔡英文總統今晚在「哥本哈根民主高峰會」以視訊發表演說時表示，此刻我們的心與香港人民同在，台灣與國際社會一同呼籲北京當局信守承諾，尊重港人的基本自由。

蔡總統強調，他人捍衛自由，我們不能袖手旁觀。還有幾週香港將回歸中國23週年，香港情勢卻持續惡化，台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。

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鏈結全球民主社群的重要國際論壇「哥本哈根民主高峰會」視訊會議今晚登場，蔡總統以視訊發表演說，除分享台灣防疫經驗，並指出COVID-19疫情引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，全球所有理念相近民主國家應更加密切合作，洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，且應該善用經濟力量鞏固強化民主。

蔡總統指出，今年年初，全世界都在關注台灣選舉，在總選舉人數中，有將近四分之三的人出來投票，台灣人民一起，選擇以民主做為我們的公約數，她很榮幸獲得選民託付，連任總統，但就在大選過後，世界陷入了COVID-19疫情的危機，幸運的是，台灣比大多數國家做了更充分的準備。

她說，我們從2003年的SARS疫情汲取了重要的經驗，不再掉以輕心，措不及防，從我們的經驗顯示，只要方法得宜，疫情是可以防控的，不用去犧牲我們最重要的民主原則。相反的，民主反而是台灣對抗疫情的重要資產，每個人都參與了防疫工程，台灣政府與人民共同攜手，合力防堵疫情。到目前為止，我們結合了政府的行動、人民的勤勉，以及無數無名英雄的晝夜辛勞，才能夠平安度過此次疫情風暴。

不過，蔡總統說，令人遺憾的是，世界衛生組織竟以政治凌駕健康，未邀請台灣在今年世界衛生大會中分享我們的抗疫經驗。雖然如此，我們依然隨時準備好協助任何需要幫助的國家。在此次疫情危機中，台灣整合了所有可動用的資源來防堵疫情擴散。

總統指出，對台灣來說，幫助他人從來都沒有條件交換的問題，純粹基於朋友的需要，適時伸出援手。我們相信，就鞏固民主而言，我們也應該自助助人。我們必須先詳細檢視自身民主體制，思考該如何進一步強化。

總統說，民主是我們所有國民的共同承諾，社會上的每一份子都有責任去捍衛它。當我們在國內打造、翻新及延續民主的同時，我們也等於是在支持全世界的民主發展。同樣的，倘若我們放任反民主力量及獨裁勢力在國外擴張，我們也形同漠視了自身的民主價值。

蔡總統指出，民主就是我們的DNA，我們之所以成為台灣人，也正是因為民主；倘若要我們放棄自由，等於就是要我們放棄我們國家的根基。她說，「我擔任總統第二任內，將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係」，她堅信，有幸生活在民主國家的人們應奮力不懈，直到全世界每個人都可以享有與生俱來的自由權。

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