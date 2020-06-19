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雲林新設畜牧場自治條例修正案三讀 「500公尺限3場」闖關失敗

近幾年雲林縣內新設或擴建畜牧場屢傳抗爭，雲林縣府修正「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例」今天議會三讀通過。（資料照）

近幾年雲林縣內新設或擴建畜牧場屢傳抗爭，雲林縣府修正「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例」今天議會三讀通過。（資料照）

2020-06-19 19:05:35

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣議會今天三讀通過「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例修正草案」，但申請土地周界500公尺不得超過3場的「總量管制」，因多位議員反對，二讀時刪除，限制舊場擴建面積及飼養數量不能超過原來的一倍。

近幾年雲林縣內只要新設置或擴建畜牧場即引起抗爭，為兼顧產業及環境，縣府繼2018年修正「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例」加嚴新設置畜牧場應距離商店、廠房、機關或住周界500公尺、學校1000公尺以上，這次再修正，重點在「總量管制」及豬場、雞場需設置水濂或負壓密閉式，排風口外加設擋風牆板、噴霧除臭設施。

雲林縣府農業處畜產科長謝詠丞指出，總量管制部分維持原有家畜、家禽生產量達中央當年度生產頭數目標時，公告暫停受理新設置申請，新增舊擴建面積、飼養數量不得超過原本的一倍，至於500公尺内不超過3場因有疑慮刪除。

雲林縣長張麗善表示，盼透過總量管制提升環境、畜牧品質，並希望將來能設置畜牧專區，包括廢水處理、沼液、沼渣再利用都有特定專區，才能符合整體產業、經濟發展及友善環境保護，達到三贏。

雲林縣全縣現有畜牧場3101場，高居全國之冠，其中養豬場有1196場、養豬頭數150萬頭。

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