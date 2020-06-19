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組織龐大、老化、無用！蔡正元酸國民黨「舊石器時代產物」

前國民黨立委蔡正元（見圖）批評國民黨組織「人多、龐大、嘴雜、老化、無用」。（資料照）

前國民黨立委蔡正元（見圖）批評國民黨組織「人多、龐大、嘴雜、老化、無用」。（資料照）

2020-06-19 18:32:39

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元發臉書比較中國國民黨、民主進步黨的黨組織，發現國民黨許多職位的人數明顯多出很多，認為「國民黨組織是舊石器時代的產物，民進黨組織是高科技時代的產品」。

蔡正元18日發文指出，民進黨的組織像戰鬥團體，國民黨的組織像流水席餐會，「人多、龐大、嘴雜、老化、無用」。

文中舉例，國民黨全國黨代表人數配置2046人，民進黨配置304人；中央委員人數，國民黨210人，民進黨30人；中常委人數，國民黨34人，民進黨10人。

文中寫道，國民黨主席有105席中央委員提名權，還能核定「不少」全國黨代表人數，民進黨主席都沒有。另外，國民黨法定副主席為5人，民進黨沒有這樣的安排。

蔡正元說，國民黨的中央評議委員人數「沒有人搞得清楚人數」，民進黨則固定10人；國民黨「不必繳黨費」的黨員人數高達一半，甚至還能保有投票權，反觀民進黨沒有不繳黨費的黨員。

蔡正元也批評國民黨用「十八世紀的連記法」，產生無用的換票團體；民進黨則用現代單記法，產生有力派系。總結來說，「國民黨組織是舊石器時代的產物，民進黨組織是高科技時代的產品」。

網友們對此心有戚戚焉，留言回應：「像不像老人公園？」、「該檢討就檢討，該革新就應該勇於革新」、「相信大家有同感，否則，坐等滅亡」、「最爛在野黨」。

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