為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

網路媒體稱蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼 政院駁斥

行政院發言人丁怡銘駁斥行政院長蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼的報導。　（記者李欣芳攝）

行政院發言人丁怡銘駁斥行政院長蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼的報導。　（記者李欣芳攝）

2020-06-19 17:13:52

〔記者李欣芳／台北報導〕針對民進黨中常委改選，行政院發言人丁怡銘今天表示，網路媒體「上報」撰寫「民進黨中常委改選8席底定，蘇系、綠色友誼、湧言會3搶2」一文，文中涉及指控院長團隊以公職作為黨職選舉籌碼情節，相關敘述未向行政院查證，實為完全憑空捏造，有違新聞專業，希望撰文記者儘速更正。

上報報導，近日黨內傳言甚多，如同「茶壼裡的風暴」，在黨內悶燒。地方上不僅傳出「湧言會」掌門人、三立董事長林崑海強勢崛起，派系人馬以傾綠電視台資源，大挖各派系牆角，引發黨內不小爭議；近來也傳出蘇系人馬的拉人動作不遑多讓，蘇系因黨代表票不足，僅掌握2席中執委票數，不足以穩定推出1席中常委。

丁怡銘表示，蘇貞昌院長就任院長後，自部會首長、公營事業到公股銀行等人事，大量拔擢久任公職、具有多年公務經驗的優秀公務員，但上報蔡姓記者文中卻寫到：「有派系要角透露，蘇系成員向各派系人馬頻送秋波，對在國公營事業中任職的黨籍人士明示暗示應『有所貢獻』...甚至許以北農董事等職務，令部分知情黨政人士極為不滿，直斥『這不是政治酬庸，什麼才是政治酬庸！』」

丁怡銘說，這明顯意圖編篡與事實不符的故事情節，更未向行政團隊查證，也未敘明消息來源，相關內容已嚴重扭曲、傷害政府形象。請蔡姓記者盡快更正澄清，不應讓媒體成為傳遞謠言的溫床。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
點名在野黨立委沒高度 杜紫宸酸：能力太弱
2020-06-19 07:16

點名在野黨立委沒高度 杜紫宸酸：能力太弱
台灣自口蹄疫區除名 蘇貞昌哽咽︰沒讓陳吉仲爸爸失望
2020-06-18 12:45

台灣自口蹄疫區除名 蘇貞昌哽咽︰沒讓陳吉仲爸爸失望
主謀策劃這場 「黃金搶案」佈局已久

主謀策劃這場 「黃金搶案」佈局已久
沈榮津接副閣揆？設宴歡送陳其邁 蘇貞昌微笑未回應
2020-06-17 18:42

沈榮津接副閣揆？設宴歡送陳其邁 蘇貞昌微笑未回應
醫材爭議遭蘇揆「教訓」？陳時中否認：本就院長說了算
2020-06-16 12:52

醫材爭議遭蘇揆「教訓」？陳時中否認：本就院長說了算
亂市投資救星存基金

亂市投資救星存基金
政治今日熱門
2020-06-18 19:52

檢審會明遴選「二專生」入圍名單 票選委員今提12口袋人選

2020-06-18 18:24

余筱菁遭停權 綠黨、時力及民進黨聲援：議會多數霸凌 影片

2020-06-18 18:10

中原大學論壇共青團伸黑手 陸委會：與正常學術交流背道而馳

2020-06-18 20:30

心肝寶貝被盜照還說像韓國瑜 家長怒了委請律師提告

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播