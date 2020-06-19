網路媒體稱蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼 政院駁斥

行政院發言人丁怡銘駁斥行政院長蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼的報導。 （記者李欣芳攝）

2020-06-19 17:13:52

〔記者李欣芳／台北報導〕針對民進黨中常委改選，行政院發言人丁怡銘今天表示，網路媒體「上報」撰寫「民進黨中常委改選8席底定，蘇系、綠色友誼、湧言會3搶2」一文，文中涉及指控院長團隊以公職作為黨職選舉籌碼情節，相關敘述未向行政院查證，實為完全憑空捏造，有違新聞專業，希望撰文記者儘速更正。

上報報導，近日黨內傳言甚多，如同「茶壼裡的風暴」，在黨內悶燒。地方上不僅傳出「湧言會」掌門人、三立董事長林崑海強勢崛起，派系人馬以傾綠電視台資源，大挖各派系牆角，引發黨內不小爭議；近來也傳出蘇系人馬的拉人動作不遑多讓，蘇系因黨代表票不足，僅掌握2席中執委票數，不足以穩定推出1席中常委。

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丁怡銘表示，蘇貞昌院長就任院長後，自部會首長、公營事業到公股銀行等人事，大量拔擢久任公職、具有多年公務經驗的優秀公務員，但上報蔡姓記者文中卻寫到：「有派系要角透露，蘇系成員向各派系人馬頻送秋波，對在國公營事業中任職的黨籍人士明示暗示應『有所貢獻』...甚至許以北農董事等職務，令部分知情黨政人士極為不滿，直斥『這不是政治酬庸，什麼才是政治酬庸！』」

丁怡銘說，這明顯意圖編篡與事實不符的故事情節，更未向行政團隊查證，也未敘明消息來源，相關內容已嚴重扭曲、傷害政府形象。請蔡姓記者盡快更正澄清，不應讓媒體成為傳遞謠言的溫床。

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