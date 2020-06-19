網路媒體稱蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼 政院駁斥
〔記者李欣芳／台北報導〕針對民進黨中常委改選，行政院發言人丁怡銘今天表示，網路媒體「上報」撰寫「民進黨中常委改選8席底定，蘇系、綠色友誼、湧言會3搶2」一文，文中涉及指控院長團隊以公職作為黨職選舉籌碼情節，相關敘述未向行政院查證，實為完全憑空捏造，有違新聞專業，希望撰文記者儘速更正。
上報報導，近日黨內傳言甚多，如同「茶壼裡的風暴」，在黨內悶燒。地方上不僅傳出「湧言會」掌門人、三立董事長林崑海強勢崛起，派系人馬以傾綠電視台資源，大挖各派系牆角，引發黨內不小爭議；近來也傳出蘇系人馬的拉人動作不遑多讓，蘇系因黨代表票不足，僅掌握2席中執委票數，不足以穩定推出1席中常委。
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丁怡銘表示，蘇貞昌院長就任院長後，自部會首長、公營事業到公股銀行等人事，大量拔擢久任公職、具有多年公務經驗的優秀公務員，但上報蔡姓記者文中卻寫到：「有派系要角透露，蘇系成員向各派系人馬頻送秋波，對在國公營事業中任職的黨籍人士明示暗示應『有所貢獻』...甚至許以北農董事等職務，令部分知情黨政人士極為不滿，直斥『這不是政治酬庸，什麼才是政治酬庸！』」
丁怡銘說，這明顯意圖編篡與事實不符的故事情節，更未向行政團隊查證，也未敘明消息來源，相關內容已嚴重扭曲、傷害政府形象。請蔡姓記者盡快更正澄清，不應讓媒體成為傳遞謠言的溫床。