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首頁　>　政治

出任監察院副院長引藍綠反彈 黃健庭15:30召開記者會說明

黃健庭稍早透過簡訊宣布，下午3點半要在立院開記者會對外說明。（資料照）

黃健庭稍早透過簡訊宣布，下午3點半要在立院開記者會對外說明。（資料照）

2020-06-19 15:11:42

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨籍前台東縣長黃健庭接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，引發民進黨抗議、國民黨批評，總統府也臨時取消發布記者會。黃健庭稍早透過簡訊宣布，下午3點半要在立院開記者會對外說明，但未事先說明緣由。

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