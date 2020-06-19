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黃健庭人事案炸鍋了 民進黨自家人不挺紛開砲

前台東縣長黃健庭（見圖）將任監察院副院長，令民進黨內許多人士不滿。（資料照）

前台東縣長黃健庭（見圖）將任監察院副院長，令民進黨內許多人士不滿。（資料照）

2020-06-19 15:07:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前台東縣長黃健庭接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，引發譁然，不僅是國民黨反彈，民進黨內部抗議聲浪更大，許多民進黨立委及黨內人士紛紛跳出來開砲，而總統府原定將在今日下午三時舉行的記者會，也在稍早臨時取消。

立委林俊憲：黃有爭議如何任「公務人員糾察隊」

民進黨立委林俊憲昨日（18）表示，監察院負責公務人員的操守，黃健庭本身有爭議，還牽扯到疑似弊案，如何能擔任「公務人員的糾察隊」，並懷疑這消息是否為誤傳。

立委林淑芬：不可思議

民進黨立委林淑芬痛批，彈劾、糾正公務機關和公務員的監察院，若副院長曾因貪汙被判刑後更審無罪、協助逃漏稅被判刑，以及護航美麗灣飯店踐踏原住民和海洋環境，藐視踐踏法律、罔顧程序，她質疑黃健庭是否真有資格當監察院副院長，並大表不可思議。

立委王定宇PO文 意有所指「我反對！」

昨日傳出黃健庭監院副院長人事任命案之後，民進黨立委王定宇則是在臉書貼出火柴人圖片，雖未多作說明，但意有所指地寫出「我反對！」

立委賴品妤：恐傷害民進黨累積的形象

民進黨立委賴品妤今日則在臉書指出，黃健庭先前的涉嫌收受回扣、作假帳、幫助逃漏稅而被判刑，以及在台東縣長任內的美麗灣度假村爭議，反問「這樣的操守，有辦法擔任台灣最高監察機關的副院長嗎？」並呼籲府方慎重考慮此次人事安排，以免民進黨好不容易累積的正面形象功虧一簣。

林飛帆：盼高層三思

民進黨副秘書長今日也在臉書表態不贊成該人事案，他強調，從黃健庭過去的爭議紀錄到對人權政策價值的態度，他都不認為黃是合適的人選，作為執政團隊的一員，他希望高層能再三思，也相信高層願聽取各種不同意見。

由於黃健庭任監察院副院長人事案引起各界譁然，黨內反彈聲浪大，總統府今日臨時取消下午3時召開的監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會。

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