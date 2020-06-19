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首頁　>　政治

反彈聲浪大？ 總統府提名監委記者會臨時取消

國民黨前台東縣長黃健庭接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，引發政壇譁然。（資料照）

國民黨前台東縣長黃健庭接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，引發政壇譁然。（資料照）

2020-06-19 14:07:27

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨前台東縣長黃健庭接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，引發民進黨內一片譁然，不僅是國民黨反彈，民進黨內部抗議聲浪也很大，民進黨副秘書長林飛帆更在臉書上直指黃健庭是不合適的人選，盼高層三思。

由於反彈聲浪太大，總統府今天下午已正式對外通知說：「各位媒體朋友大家午安！原訂於今（19）日下午三時舉行之監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會取消舉行，確切時間將另行通知。造成大家的不便與困擾，敬請見諒」。

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