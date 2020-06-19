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議員批中市天然氣收費高壟斷市場 盧秀燕：水電瓦斯是中央特許行業

議員曾朝榮（中）等人質詢台中市管線圖資不清、不透明，也造成天然氣業者有機可趁，抬高、壟斷價格。（記者蔡淑媛攝）

議員曾朝榮（中）等人質詢台中市管線圖資不清、不透明，也造成天然氣業者有機可趁，抬高、壟斷價格。（記者蔡淑媛攝）

2020-06-19 13:57:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕水、電、瓦斯為國內特許行業，獨占市場，中市議員曾朝榮今天總質詢指出，台中市3家民營公用天然氣事業之一的欣彰天然氣，獨占經營山城、海線等大部原縣區域，申裝收費高是原市區3倍、強制使用高價工法、外管舖設繞路抬價，審圖報價更長達一個月等方式，以壟斷價格、專制手法刁難申裝業者包括建商、企業等，用戶任人宰割，求助無門，要求市府建立統一規範，建議設置自條例管理。

對此市長盧秀燕則全推給中央，表示水電瓦斯是中央特許行業，保障消費者使用不缺乏，但也因為不競爭，造成市場、價格、設備壟斷，也讓消費者變弱勢，會與中央溝通，而欣彰是退輔會為監督，希望他們約束。

經發局長張峯源則在曾朝榮詢問中市有哪3家天然氣公司時連續講錯業者名稱，說明報價不同是因為管線戶數少或較遠，而與市區不同，相關意見會再業者溝通。

台中市民營公用天然氣事業為欣中（原市區）、欣彰與欣林，曾朝榮表示，中市因為民生水電瓦斯管線圖資不清且部分未開放查詢，也造成壟斷業者有機可趁，外縣市大多數天然氣事業在7至10個工作天內能完成民眾申請審圖及報價，欣彰天然氣卻長達30個工作天，他舉例像王品、赤鬼牛排展店在35天就能開店，但以欣彰的效率，光是審圖報價可能就要2個月。

另欣彰對於新建透天式集合住宅申請外管一戶平均要4萬5千元，是欣中的3倍，而且外管強制用高工法，要求接合3千多元的工法，比一般的100多元多出20多倍，規劃高價表外管鋪設方式、繞路拉長本支管距，有賺取爆利之嫌，曾朝榮建議市府訂定地方自治條例對天然氣公司的收費進行監督，以確保市民不會被天然氣公司當成提款機。

市長盧秀燕表示，水電瓦斯是中央特許行業。（記者蔡淑媛攝）

市長盧秀燕表示，水電瓦斯是中央特許行業。（記者蔡淑媛攝）

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