屏東崁頂鄉長補選 3候選人抽定號次

左起廖國富、郭振堂及曾輝地，今天三人全現身抽籤。（記者陳彥廷攝）

2020-06-19 13:23:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉長補選將於7月11日舉辦，今天早上於鄉公所舉辦號次抽籤，3名參選者全都到場親自抽籤，與民眾黨結盟參選的台大學霸廖國富抽到1號、議員周碧雲的丈夫郭振堂抽得2號、前鄉代主席曾輝地抽得3號，3人各有政黨派系背景，但皆以無黨籍參選，今天是3人首度公開齊聚，堪稱狹路相逢，格外引發關注。

崁頂鄉長林光華涉案遭判當選無效，已接連換過3個代理鄉長，並訂於7月11日舉辦補選，是屏東這屆民選首長中首個進行補選的鄉鎮，格外動見觀瞻，今天舉行號次抽籤，民眾黨雖以結盟廖國富的方式參選，仍以行動展現力挺，包括立委蔡壁如、該黨副秘書長陳建璋大陣仗十多人到場，盼能在民眾黨的地方首長補選結盟策略中開出好采頭，接著縣議員周碧雲的丈夫郭振堂也到場，未見周碧雲陪同，身旁也僅1名助選人員陪同，前鄉代會主席曾輝地則壓軸登場，身旁則有十多名支持者。

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最早到場的廖國富接連和郭振堂及曾輝地握手互相打氣，但曾輝地和郭振堂則並未握手，已可嗅到劍拔弩張氛圍，經鄉公所人員宣布開始抽籤，先由郭振堂抽得2號，郭在抽完後大喊「高票當選」激勵士氣後就離去。接著曾輝地上場，曾抽得3號，支持者則是大喊「凍蒜」打氣，最後廖國富雖已知就是1號，當公所人員宣布1號後，支持者立刻就在禮堂大喊「票投廖國富，崁頂1定富」。

會後媒體訪問，廖國富指出，對今天抽到1號剛好符合所攜帶來的手卡及口號，其實一切就很自然的發生，由於他是最後抽籤的人，「一切就是命運的安排」，對自己的選情衝刺，信心十足全力以赴。立委蔡壁如則說，補選3位候選人都有現身抽籤，是展現地方民主，希望能夠好好展現一次地方民主自治，抽到1號，正好是「崁頂1定富」。

「難道要繼續由家族霸佔崁頂整碗捧？」曾輝地會後則是在鄉公所門前召開記者會，砲口並對準郭家陣營，他強調，鄉代會主席郭茂良和郭振堂是宗族內的堂兄弟，夫妻家族內一個當縣議員、一個是鄉代主席，若是連鄉長又是同家族，崁頂將被特定家族整碗端走，且3位代理鄉長都對鄉代會同意公所動用經費興建的生命紀念園區，遲遲不敢動工，就是因為崁頂鄉的塔位平均成本遠高於隔壁南州鄉的1.6萬元達1.5倍，要郭家給出交代。

廖國富抽得1號。（記者陳彥廷攝）

郭振堂抽得2號。（記者陳彥廷攝）

曾輝地抽得3號。（記者陳彥廷攝）

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