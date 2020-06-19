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防不當教學入侵校園 國教署出招：學校應實質審查

民進黨立委范雲（中）舉行記者會，揭露多起校外人士進入校園執行不當教學的案例。（記者廖振輝攝）

民進黨立委范雲（中）舉行記者會，揭露多起校外人士進入校園執行不當教學的案例。（記者廖振輝攝）

2020-06-19 12:58:40

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨立委范雲今揭露多起校外人士進入校園執行不當教學的案例，教育部國教署學務校安組專門委員詹雅惠受訪表示，國教署已經於上月26日頒布相關注意事項，明定學校必須實質審查進入校園的教材與課程內容，對於校外人士的資格也必須要把關，未來將持續透過縣市政府及聯繫會議進行宣導，要求各校落實執行。

詹雅惠指出，對於校外人士入校協助教學跟活動，國教署經過多次協商會議及收集各界意見，已經於5月26日頒布相關注意事項，完整規範了一些審查程序，以確保未來進入校園的教學跟活動，都能符合「教育基本法」、「性別平等教育法」等教育法規。

詹雅惠提到，根據此新頒布的注意事項，未來學校對於這些校外人士必須進行資格審查，了解過去是否有涉及性侵害、違反兒少保護、體罰或霸凌等犯罪紀錄，且所有進入校園的課程、教材，都必須經過學校實質審查，並且在實施課程時，原班授課老師或導師也必須在現場做專業把關。

此外，本次國教署也訂定了督導及申訴機制，要求地方政府主管機關及學校都必須指定專責單位接受民眾、家長申訴及諮詢，而主管機關對於學校也必須落實督導責任，要求學校必須制定相關規定並經校務會議通過執行。另為使學校能有所依循，國教署也將提供學校版的注意事項範本及校外人士入校申請審核表等資料。

詹雅惠強調，目前已函請縣市政府協助宣導，但重點還是在於各校要落實執行，未來也會持續透過相關聯繫會議進行宣導。

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