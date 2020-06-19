台權會：近50難民來台尋求庇護 苦無「難民法」

明天是世界難民日，台權會與人權公約施行監督聯盟今天召開記者會，公布民間版「難民法」草案。（記者鍾麗華攝）

2020-06-19 13:06:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕明天是世界難民日，台權會與人權公約施行監督聯盟今天召開記者會，公布民間版「難民法」草案。台權會表示，過去以來有近50位來自烏干達、敘利亞、中國、西藏等地的難民來台尋求庇護，但因台灣「難民法」始終無法完成立法，迫使個案遁入地下，不僅其生活更艱辛，也恐為社會帶來風險。

無黨籍立委林昶佐、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿今天也現身記者會力挺民間版「難民法」草案，台權會會長周宇修表示，對於缺席的民進黨與國民黨表示失望。難民法不只是人權法案，也是有助於政府人口管理的政策。

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林昶佐指出，政府應以援助港人的規劃為基礎，來推動整體的難民庇護機制，讓每個層次的工作都能更健全，包括國人最關心的防堵中國滲透的國安標準。而台灣在轉型成民主社會之前，也曾有許多前輩因成為海外黑名單無法回台，當時也是倚靠其他民主國家提供庇護。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎指出，世界上145個國家，已批准1951年的「難民地位公約」，不論是歐美、日本、韓國，甚至香港，都有自己的難民審查與保護機制。當台灣對世界喊出Taiwan can help時，卻不願對難民建立明確穩定的審查保護機制。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧認為，只要在「難民法」中建立嚴謹的難民資格認定，就能避免大眾擔憂難民帶來的經濟、國安衝擊；只要建立完整監測機制，難民帶來的人力資源與技術對台灣社會的貢獻是利大於弊。而「兩岸人民關係條例」、「港澳條例」等也應設法融入「難民法」的精神，給予中港澳尋求庇護者適度救濟。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎指出，當台灣對世界喊出Taiwan can help時，卻不願對難民建立明確穩定的審查保護機制。（記者塗建榮攝）

人權公約施行監督聯盟執行長、西藏台灣人權連線理事黃怡碧認為，只要在「難民法」中建立嚴謹的難民資格認定，就能避免大眾擔憂難民帶來的經濟、國安衝擊。（記者塗建榮攝）

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