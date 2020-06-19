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徐子芳今遞補花蓮縣議員 延續夫婿楊家地方政治命脈

花蓮縣前議員蔡啟塔涉貪入獄，日前遭解職。中央選舉委會通過由徐子芳遞補，縣議會今舉行宣誓就職典禮。（記者王峻祺攝）

花蓮縣前議員蔡啟塔涉貪入獄，日前遭解職。中央選舉委會通過由徐子芳遞補，縣議會今舉行宣誓就職典禮。（記者王峻祺攝）

2020-06-19 12:34:24

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣前議員蔡啟塔涉貪入獄，日前被解職。中央選舉委會通過由徐子芳遞補，縣議會今舉行宣誓就職典禮，大批親友及議員到場觀禮、場面熱鬧，由於徐子芳的先生楊文值為前議長、兒子楊哲灃是現任花蓮市民代表，外界視徐接棒後，將能延續並重振楊家地方政治命脈。

57歲徐子芳在第19屆花蓮縣議員選舉、第一選區（花蓮市）中，以2025票落選。因同一選區蔡啟塔涉貪判刑15年、褫奪公權7年定讞被解職，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，今由徐子芳遞補。

首任民代的徐子芳，過去雖未親自從政，但先生楊文值出身北濱漁村，從政30多年來，擔任過3屆議長，期間她從旁輔佐，長年投入選民服務，也積極參與婦女公益團體，在地方婦女、經貿文化交流、公益部分著墨甚深。

徐子芳今就職縣議員，正式接棒先生楊文值過去的選服工作，加上兒子楊哲灃也任民代，外界視楊家地方政治命脈將能重振，恢復昔日「北濱幫」榮景，宣誓典禮中，眾親友觀禮祝賀獻花、場面熱鬧，但獨缺為病所苦暫時休養的楊文值。

徐子芳說，感恩的心超過喜悅的心，長久受到親友支持，候補本來就很難遞補上，未料第二順位的候補，還可以遞補成功，相信這是上天的安排。未來將會更加努力服務，強化問政能力，專注婦幼及環保等議題。

她強調，雖然是首次擔任議員，但因為先生的關係，對這個環境生態並不陌生，任職助理30多年，一定可以很快熟悉上手，盡速投入選民服務，不辜負鄉親期待，做好問政監督角色。

議長張峻說，徐子芳的為民服務、深耕基層，早已獲得廣大鄉親認同，歡迎加入縣議會的監督行列，期許未來秉持理性問政風格，一起監督縣政，為鄉親謀求更遠大的福祉。

花蓮縣議員徐子芳宣誓就職。（記者王峻祺攝）

花蓮縣議員徐子芳宣誓就職。（記者王峻祺攝）

花蓮縣議員徐子芳今宣誓就職後，與議長張峻（左）、花蓮地方法院審判長黃英豪合影。（記者王峻祺攝）

花蓮縣議員徐子芳今宣誓就職後，與議長張峻（左）、花蓮地方法院審判長黃英豪合影。（記者王峻祺攝）

花蓮縣議會今舉行徐子芳宣誓就職典禮，大批親友及議員到場觀禮、場面熱鬧。（記者王峻祺攝）

花蓮縣議會今舉行徐子芳宣誓就職典禮，大批親友及議員到場觀禮、場面熱鬧。（記者王峻祺攝）

花蓮縣議員徐子芳今宣示就職，正式接棒先生楊文值過去的選服使命，也任民代的兒子楊哲灃、媳婦及孫子獻花祝賀。（記者王峻祺攝）

花蓮縣議員徐子芳今宣示就職，正式接棒先生楊文值過去的選服使命，也任民代的兒子楊哲灃、媳婦及孫子獻花祝賀。（記者王峻祺攝）

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