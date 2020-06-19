模擬共軍干擾新竹機場導航作業 陸軍特戰營反制戰術操演

陸軍特戰營今展開期末總驗收，模擬共軍干擾我新竹機場。圖為阿帕契攻擊直升機進入火力壓制並繞場。 （記者劉信德攝）

2020-06-19 12:16:08

〔記者吳書緯／台北報導〕陸軍特戰指揮部特1營日前展開為期15天丶距離350公里的「戰術任務行軍」訓練，今天在新竹湖口進行期末總驗收操演，展現城鎮作戰實力；特1營營長張冠群中校表示，今天的操演為期末總驗收，而因應「濱海決勝、灘岸殲敵」的防衛構想，特戰訓練也從山隘走向城鎮，展現訓練多元化。

陸軍今天邀訪媒體到新竹湖口裝甲542旅，參訪陸軍特種作戰指揮部特1營所執行109年上半年「戰術任務行軍訓練」，訓練全程橫跨桃中及新竹作戰分務，營長張冠群中校表示，今天的操演為期末總驗收。

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航特部指出，今天的操演為模擬不明潛伏之敵於湖口的演訓場地「捷豹鎮」周邊要點建立干擾電台，企圖影響新竹機場導航作業，特1營接獲作戰區指示，在裝甲584旅聯兵一營協助下，立即編組狙擊、滲透、突擊、支援等分遣隊，區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等階段，對敵發起反特攻作戰，殲滅目標區敵軍，以利之後作戰。

操演過程，特1營官兵展現戰術繩索攀降，展現在城鎮建築間移動的技能，也操演可用於平日災害防救的「傷患後送」，透過繩索自高樓層將躺在擔架上的傷兵運送自地面，隨後依次展開限制空間戰鬥、小部隊作戰以及戰傷救護等各科目操演。

在最後的綜合演練，特1營部分官兵搭乘陸軍黑鷹直升機，在「AH-64E」阿帕契攻擊直升機先行進入目標區城鎮進行火力壓制，掩護黑鷹直升機進行人員垂降滲，部分特戰兵搭乘突擊車進入目標區戰鬥、而近期編成的裝甲584旅聯兵一營以雲豹甲車一同進入目標區戰鬥並鞏固整頓，完成訓練。

曾留學美國威爾猛軍校的張冠群受訪表示，國軍與美軍在戰術、戰法上是「師出同門」，國軍近幾年也很大的進步，在修訂作戰計畫方面都依實況在進行規劃，而這次行軍路線就是在第三作戰區裡面，結合訓場進行相關訓練。

針對戰傷救護（TCCC），張冠群表示，目前營上有30位官兵擁有證照，目前也在爭取訓額，希望各連都有一半以上的人擁有證照，並將有證照的人會平均分配在每個小隊裡面，遇到狀況時可以做緊急處置。

黑鷹直升機進行人員垂降滲透。 （記者劉信德攝）

特戰營突擊車架梯上二樓進行攻堅任務。 （記者劉信德攝）

狙擊手以繩索快速下降、脫離戰場。 （記者劉信德攝）

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