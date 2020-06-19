國民黨改革方案 9/6全代會確認

國民黨今天上午召開改革委員會全體委員會議，針對財務穩健、青年參與、組織改革、兩岸論述等4個改革議題小組討論情況做出原則性結論，國民黨主席江啟臣致詞時表示，今天這場會議雖是改革委員會最後一場會議，卻是改革的重要起步，而9月初召開的全代會則是國民黨重新再造的重要里程。（資料照）

2020-06-19 10:32:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開改革委員會全體委員會議，針對財務穩健、青年參與、組織改革、兩岸論述等4個改革議題小組討論情況做出原則性結論，擔任改革委員會總召集人的國民黨主席江啟臣致詞時表示，今天這場會議雖是改革委員會最後一場會議，卻是改革的重要起步，而9月初召開的全代會則是國民黨重新再造的重要里程。

江啟臣表示，今天在他心中有一個數字103，也就是擔任主席的第103天，他擔任主席後每天都在「數饅頭」，改革千頭萬緒，時間又不夠，感謝改革委員會過去2個月時間的配合。

請繼續往下閱讀...

他表示，政黨是眾人意志的結合，改革是重中之重，因此他立即啟動改革委員會運作，4個小組都開過5場以上的討論，還不包括私下加開會議，累積至少25場正式會議，大家互相激蕩，甚至在立場上有衝突，但就政黨而言這是好事，就是大家都希望國民黨好，讓中華民國台灣壯大，而且這比團結的假像更健康。

江啟臣指出，未來2個月將以今天的討論結果為基礎，到各縣市召開面對面座談，傾聽基層黨員想法，以及聽取社會聲音，接下來再修改政策綱領、黨章或發表宣言等方式落實改革，九月初的全代會就是國民黨重新再造的重要里程。

國民黨指出，4組報告節錄為各改委會分組共識建議，並將結合今日綜合討論內容，形成國民黨改革委員會建言，7七月初江啟臣將巡迴各地，與基層黨員、黨代表進行傾聽溝通，九月初會形成最終的「黨改方向」，其中涉及黨章修正等部分，將提交9月6日全代會進行確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法