為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨改革方案 9/6全代會確認

國民黨今天上午召開改革委員會全體委員會議，針對財務穩健、青年參與、組織改革、兩岸論述等4個改革議題小組討論情況做出原則性結論，國民黨主席江啟臣致詞時表示，今天這場會議雖是改革委員會最後一場會議，卻是改革的重要起步，而9月初召開的全代會則是國民黨重新再造的重要里程。（資料照）

國民黨今天上午召開改革委員會全體委員會議，針對財務穩健、青年參與、組織改革、兩岸論述等4個改革議題小組討論情況做出原則性結論，國民黨主席江啟臣致詞時表示，今天這場會議雖是改革委員會最後一場會議，卻是改革的重要起步，而9月初召開的全代會則是國民黨重新再造的重要里程。（資料照）

2020-06-19 10:32:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開改革委員會全體委員會議，針對財務穩健、青年參與、組織改革、兩岸論述等4個改革議題小組討論情況做出原則性結論，擔任改革委員會總召集人的國民黨主席江啟臣致詞時表示，今天這場會議雖是改革委員會最後一場會議，卻是改革的重要起步，而9月初召開的全代會則是國民黨重新再造的重要里程。

江啟臣表示，今天在他心中有一個數字103，也就是擔任主席的第103天，他擔任主席後每天都在「數饅頭」，改革千頭萬緒，時間又不夠，感謝改革委員會過去2個月時間的配合。

他表示，政黨是眾人意志的結合，改革是重中之重，因此他立即啟動改革委員會運作，4個小組都開過5場以上的討論，還不包括私下加開會議，累積至少25場正式會議，大家互相激蕩，甚至在立場上有衝突，但就政黨而言這是好事，就是大家都希望國民黨好，讓中華民國台灣壯大，而且這比團結的假像更健康。

江啟臣指出，未來2個月將以今天的討論結果為基礎，到各縣市召開面對面座談，傾聽基層黨員想法，以及聽取社會聲音，接下來再修改政策綱領、黨章或發表宣言等方式落實改革，九月初的全代會就是國民黨重新再造的重要里程。

國民黨指出，4組報告節錄為各改委會分組共識建議，並將結合今日綜合討論內容，形成國民黨改革委員會建言，7七月初江啟臣將巡迴各地，與基層黨員、黨代表進行傾聽溝通，九月初會形成最終的「黨改方向」，其中涉及黨章修正等部分，將提交9月6日全代會進行確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍營組改兩派僵持不下！黨職「3合1」選舉版本挨批 部分改革委員拒背書
2020-05-09 17:23

藍營組改兩派僵持不下！黨職「3合1」選舉版本挨批 部分改革委員拒背書
脫不去宮廷習氣的假改革
2020-01-22 05:30

脫不去宮廷習氣的假改革
藝文水岸心生活 璟都芳華古典歐風宅

藝文水岸心生活 璟都芳華古典歐風宅
逾60歲全退？國民黨中常委大反彈
2020-01-21 05:30

逾60歲全退？國民黨中常委大反彈
改革喊不膩 先喊再說
2020-01-21 05:30

改革喊不膩 先喊再說
亂市投資救星存基金

亂市投資救星存基金
政治今日熱門
2020-06-18 12:15

助理變共諜》前助理涉共諜案 張麗善、陳進丁、陳淑慧說話了 影片

2020-06-18 14:00

藍營︰蔡英文應說明林錦昌、李厚慶是否為「幫推」、「投石」門神

2020-06-18 11:50

藍營質疑文總標案 總統府：文總展現國家文化力 歡迎檢視

2020-06-18 11:51

高市長補選成「陳其邁一人戰爭」？柯文哲：補選投票率通常很低 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播