為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

黃健庭獲提名監察院副院長 黃國昌：國家標準向下沉淪

國民黨籍前台東縣長黃健庭（圖前排）獲提名監察院副院長，引發熱譁然。（資料照）

國民黨籍前台東縣長黃健庭（圖前排）獲提名監察院副院長，引發熱譁然。（資料照）

2020-06-19 10:35:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍前台東縣長黃健庭，接受蔡英文總統提名為監察院副院長，引發譁然。對此，前立委黃國昌直批，「身纏貪腐弊案的政客，躍居國家御史殿堂！」「整個國家的價值標準，向下墮落沈淪，真是可悲！」

前台東縣長黃健庭雖然在任內評價高，在施政滿意度調查中多次蟬聯五星縣長，但曾於2004年任立法委員期間，涉向退輔會遊說藥品採購換取藥商政治獻金，被依違反《商業會計法》判5個月徒刑。因此，黃國昌在臉書發文直批，「身纏貪腐弊案的政客，躍居國家御史殿堂！」「這種監察委員提名標準，是在重申監察院本來就沒什麼功能嗎？」「這已不只是浪費公帑的問題而已，而是讓整個國家的價值標準，向下墮落沈淪，真是可悲！」

對此，網友紛紛表示，「能聽到說真話的公眾人物不多」、「支持秉持中立原則的黃老師」、「這個人一下挺郭，一下又挺韓，變色龍，讓人瞧不起」、「需要國昌老師幫忙監督」，不過也有人指出，「我這幾年花蓮台東兩邊跑，純以台東的發展來看，他當台東縣長任內的確把台東經營得非常好，比西部絕大多數的縣市長都做得好太多了，至於適不適合監察院那我就不與（予）置評了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自家人也不挺！傳黃健庭將任監院副院長 綠營立委開砲
2020-06-19 09:39

自家人也不挺！傳黃健庭將任監院副院長 綠營立委開砲
黃健庭獲提名監察院副院長 國民黨：違反黨紀送考紀會
2020-06-19 06:10

黃健庭獲提名監察院副院長 國民黨：違反黨紀送考紀會
富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點

富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點
監院副院長 提名回扣案黃健庭 立委譁然
2020-06-19 05:30

監院副院長 提名回扣案黃健庭 立委譁然
蔡英文明提監委名單 院長陳菊 「黑馬」黃健庭任副院長
2020-06-18 22:33

蔡英文明提監委名單 院長陳菊 「黑馬」黃健庭任副院長
大葉大學環保節能車大賽再創佳績

大葉大學環保節能車大賽再創佳績
政治今日熱門
2020-06-18 12:15

助理變共諜》前助理涉共諜案 張麗善、陳進丁、陳淑慧說話了 影片

2020-06-18 14:00

藍營︰蔡英文應說明林錦昌、李厚慶是否為「幫推」、「投石」門神

2020-06-18 11:41

北市都更中心領14個月績效獎金高官人還在 徐弘庭酸柯文哲「昏君」

2020-06-18 11:43

藍營邀赴釣魚台宣示主權 黃偉哲：我保釣但沒去釣魚計畫

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播