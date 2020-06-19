黃健庭獲提名監察院副院長 黃國昌：國家標準向下沉淪

國民黨籍前台東縣長黃健庭（圖前排）獲提名監察院副院長，引發熱譁然。（資料照）

2020-06-19 10:35:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍前台東縣長黃健庭，接受蔡英文總統提名為監察院副院長，引發譁然。對此，前立委黃國昌直批，「身纏貪腐弊案的政客，躍居國家御史殿堂！」「整個國家的價值標準，向下墮落沈淪，真是可悲！」

前台東縣長黃健庭雖然在任內評價高，在施政滿意度調查中多次蟬聯五星縣長，但曾於2004年任立法委員期間，涉向退輔會遊說藥品採購換取藥商政治獻金，被依違反《商業會計法》判5個月徒刑。因此，黃國昌在臉書發文直批，「身纏貪腐弊案的政客，躍居國家御史殿堂！」「這種監察委員提名標準，是在重申監察院本來就沒什麼功能嗎？」「這已不只是浪費公帑的問題而已，而是讓整個國家的價值標準，向下墮落沈淪，真是可悲！」

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對此，網友紛紛表示，「能聽到說真話的公眾人物不多」、「支持秉持中立原則的黃老師」、「這個人一下挺郭，一下又挺韓，變色龍，讓人瞧不起」、「需要國昌老師幫忙監督」，不過也有人指出，「我這幾年花蓮台東兩邊跑，純以台東的發展來看，他當台東縣長任內的確把台東經營得非常好，比西部絕大多數的縣市長都做得好太多了，至於適不適合監察院那我就不與（予）置評了」。

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