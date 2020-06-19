楊明州率市府團隊首度總質詢 第一題...高雄輕軌

楊明州率團隊首度總質詢，第一題答詢高雄輕軌。（記者王榮祥攝）

2020-06-19 09:42:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代理市長楊明州今率市府團隊至高市議會進行總質詢，被問到第一題就是敏感的高雄輕軌，楊明州答詢指出，會請捷運局加快腳步、對後續方案規畫期程，高市捷運局代局長吳嘉昌則承諾九月會提出方案。

楊明州今上午約8點20時到達高市議會，先與局處進行晨報後，隨即進入議事廳準備總質詢，他在會前指出，這一週以來行程比較忙，說真的準備時間不多，但對於議員的質詢，一定知無不言、言無不盡。

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第一位質詢的親民黨議員吳益政在提問前，先鼓勵楊明州別把自己當過渡、而是要照常執行市長與市府團隊的工作，代理兩個月、要用代理兩年的心態準備。

對城市政體規劃頗有心得的吳益政，第一題先問了敏感的高雄輕軌，他認為輕軌放慢速度不見得是壞事，可以爭取更多地方參與空間，讓大家更認識、同時化解疑慮。

楊明州答詢指出，他認同大眾捷運的重要與趨勢，也感受到輕軌進度變慢，後續會要求捷運局規畫期程，讓輕軌有個方向；捷運局代局長吳嘉昌則承諾，九月會提出方案。

吳益政接著問腳踏車道、公共參與、有機農場等，希望市府團隊正視問題，且在推動各項重大建設時，務必要凝聚更多社會共識。

高市議會今總質詢第一題，關於高雄輕軌。（記者王榮祥攝）

高市議會今起開始總質詢。（記者王榮祥攝）

高市議會總質詢第一位上陣的是親民黨議員吳益政。（記者王榮祥攝）

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