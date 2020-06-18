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從口蹄疫區除名！蔡總統PO魯肉飯推廣台灣豬 推特網友讚爆

我國歷經24年奮戰，正式從口蹄疫疫區除名，豬肉將可重新外銷國際，總統蔡英文17日發布推文，用滷肉飯向日本推廣台灣豬肉，獲得5萬以上網友按讚。（圖擷取自Twitter）

我國歷經24年奮戰，正式從口蹄疫疫區除名，豬肉將可重新外銷國際，總統蔡英文17日發布推文，用滷肉飯向日本推廣台灣豬肉，獲得5萬以上網友按讚。（圖擷取自Twitter）

2020-06-18 23:37:06

〔即時新聞／綜合報導〕我國歷經24年奮戰，日前終於接獲世界動物衛生組織（OIE）通知，正式從口蹄疫疫區除名，豬肉將可重新外銷國際；對此，總統蔡英文17日發布推文，用滷肉飯向日本推廣台灣豬肉，獲得5萬推特網友按讚。

綜合媒體報導，行政院農業委員會16日收到世界動物衛生組織（OIE）通知，宣布台灣成為口蹄疫「不施打疫苗非疫區」，蔡英文總統當晚在臉書發文指出，經過24年從口蹄疫疫區除名，台灣豬肉終於可以再次外銷，再次回到世界舞台，日後將推動豬肉出口的談判，為台灣養豬產業開拓更多、更大的市場。

蔡英文17日晚間在推特發文，搭配台灣名產「滷肉飯」的圖片，她表示，「拜訪過台灣的各位，還記得滷肉飯的味道嗎？台灣已被世界動物衛生組織認證為非口蹄疫疫區，我想將台灣豬肉送到每個人的餐桌，即使是到日本也能品嘗到道地的台灣滷肉飯！」

蔡英文的「滷肉飯」推文獲得5萬個讚，以及1600多位網友留言回覆，許多人紛紛貼出照片留言說，「恭喜台灣！」、「台灣魯肉飯超級美味」、「想再去台灣了」、「日台友好」。

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