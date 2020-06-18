面對外交戰狼挑釁 蕭美琴：自許為戰貓

將接任台灣首位女性駐美代表的蕭美琴在臉書發文說，面對中國外交戰狼挑釁，她自許為戰貓。（資料照）

2020-06-18 22:24:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕將接任台灣首位女性駐美代表的國安會諮詢委員蕭美琴，今晚透過臉書表達未來工作展望，她說，無論台海的安全與穩定，或事台灣產業供應鏈全球佈局中的美國環節，現在都是極度重要的課題。在變局中透過深化各領域的合作，謀台灣的安全與繁榮，將是台美關係的目標。面對中國外交戰狼挑釁，蕭美琴則自許為戰貓。

蕭美琴先是抱歉一直忙到沒有時間回應很多朋友的關心祝福。她並說，從學生時期到華府當暑期實習生到現在已經近30年了。近30年的國際事務工作與從政的歷練，如今以另一個身分回到美國華府，身上背著不只是理念與熱情，而是一個國家利益推進的責任與使命。能夠對外代表國家是個榮譽，但這責任也是無比的沉重！

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蕭美琴並感謝蔡總統的信任，給她機會再次為國家服務，承擔如此重要的任務。她也感謝過去幾年駐美代表高碩泰與許多各界同仁共同努力，為台美雙邊關係奠定厚實的基礎。未來一段時間，台美關係將處於劇烈變局中。後疫情時代的經濟問題、美中對抗的戰略態勢、科技安全競爭、還有美國的內政，都帶來跟過往不一樣的挑戰與機會。無論台海的安全與穩定，或是台灣產業供應鏈全球佈局中的美國環節，現在都是極度重要的課題。變局中透過深化各領域的合作，謀台灣的安全與繁榮，是台美關係的目標。

蕭美琴指出，她1996年台海危機時從美國回到台灣。從政的前半段，除了政黨外交與國際事務，在立法院也長期在國防外交委員會中推動國會外交。這些年結交了世界各地的友人，也體會台灣的國際困境。在國際家庭中成長的經驗，讓她有著積極扮演台灣與國際連結橋梁的使命。而過去10年在花蓮的服務，為她的人生帶來不同的視角；在充滿敵意的政治環境中孤軍奮戰的磨難與煎熬，磨練出更具韌性的態度，也在面對基層從農損到交通建設與城鄉發展的各項需求中，養成更多元的協調與解決問題的經驗。

她指出，人生的諸多起落與轉彎，現在讓她再次從基層到國際，在一個比過去更複雜而具挑戰的環境中，一樣為她深愛的土地來努力。雖然還是條人煙稀少且艱鉅的路，面對外交戰狼挑釁，她自許為戰貓：盼多年的歷練讓她更具靈活與智慧，溫暖但堅毅，熱情但冷靜務實。

蕭美琴說，自4月1日到國安會任職以來，一直在為上外交戰場做準備。經濟、貿易、科技、國防、農業、文化等諸多面向，都需快速上路進入狀況。

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