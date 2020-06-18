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首頁　>　政治

黃偉哲PO照挺陳其邁 網一看笑翻「肚子鈕扣快爆開了」

民進黨中常會17日通過徵召陳其邁（右2）投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文（中）及桃園市長鄭文燦（左2）、台南市長黃偉哲（右1）、秘書長林錫耀（左1）一同出席提名記者會造勢加油。台南市長黃偉哲PO出這張合照，意外引起網友另類關注。（擷自黃偉哲臉書）

民進黨中常會17日通過徵召陳其邁（右2）投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文（中）及桃園市長鄭文燦（左2）、台南市長黃偉哲（右1）、秘書長林錫耀（左1）一同出席提名記者會造勢加油。台南市長黃偉哲PO出這張合照，意外引起網友另類關注。（擷自黃偉哲臉書）

2020-06-18 21:51:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨中常會通過徵召陳其邁投入高雄市長補選，台南市長黃偉哲在臉書PO出一張大合照加油，黃的身材與桃園市長鄭文燦相較不相上下，眼尖的網友歪樓留言「肚子鈕扣快爆開了」，意外成了宣傳外一章！

這張大合照，民進黨主席蔡英文、民進黨秘書長林錫耀，與鄭文燦、黃偉哲、陳其邁一列排開，高昂氣勢十足。黃偉哲在臉文提到，希望陳其邁當選高雄市長後，能夠重啟中斷已久的「南方治理平台」，共同打造大南方時代。

網友留言相挺之外，也有人KUSO標記圈劃黃偉哲「肚子鈕扣快爆開了」、「市長西裝太小了」。黃偉哲打趣回文「看太細了，主角是邁」。也有網友心疼說「拼台南經濟狂吃後遺症」、「職災」。

照片中，只有黃偉哲戴口罩，也讓網友發現「比較特別，這樣很突出」；其實，黃偉哲最近奔波行程跑到感冒「燒聲」，避免傳染給大老闆、同志。

台南市長黃偉哲為了宣傳台南美食特產，成為「全糖市長」，被眼尖網友笑翻說「肚子鈕扣快爆開了」。（擷自臉書）

台南市長黃偉哲為了宣傳台南美食特產，成為「全糖市長」，被眼尖網友笑翻說「肚子鈕扣快爆開了」。（擷自臉書）

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