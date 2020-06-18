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支持陸委會援港專案 民進黨：持續協助政府民間對話

民進黨發言人廖泰翔。（資料照）

民進黨發言人廖泰翔。（資料照）

2020-06-18 21:37:46

〔記者黃欣柏／台北報導〕陸委會今正式公布「香港人道援助關懷行動專案」，民進黨發言人廖泰翔稍早表示，感謝陸委會及長期協助政府援助香港朋友的民間團體，延續政府自去年已展開的人道援助港人行動，進一步讓「撐香港」措施機制化，民進黨支持陸委會在現有法律基礎上啟動人道援助港人專案，並將持續協助民間與政府對話，提供更多可行建議。

廖泰翔指出，從去年香港反送中事件到中國人大通過「港版國安法」，已掀起香港社會恐慌，也凸顯中共對香港「一國兩制」的承諾形同廢紙，而中國人大常委會也於今日正式將「港版國安法」排入審議程序，預計近日即將通過法案，民進黨對此除要再次表達強烈譴責，也呼籲中國政府立即停止對香港人權、自由與民主法治的戕害。

廖泰翔強調，香港正面臨危急存亡的關鍵時刻，民進黨支持香港自由、民主、人權和法治，以及照顧關懷香港人民的決心不會改變，民進黨政府自去年6月香港反送中運動以來，除了積極表態外，也積極進行必要的人道協助，「撐香港，說跟做，都重要！」

廖泰翔說，協助港人的工作確實不容易，不僅需要政府跨部會協處，也需要公私之間協力進行，對於去年6月以來台、港民間團體的通力合作，民進黨要致上誠摯的謝意，在陸委會公布最新的行動專案後，後續將由政府主導成立「台港服務交流辦公室」，不但強化對港人的關懷服務及照顧，也會提供港人就學、就業、投資創業、移民定居等專業諮詢及專案管理，整合政府與民間資源協助在台港人解決各式問題。

廖泰翔表示，民進黨將會透過黨的平台與「香港情勢因應小組」，持續與民間進行對話並密切關注情勢演變，協助政府落實援港工作，也期盼陸委會的援港專案能適時讓香港朋友感受到台灣的溫暖，更要讓世界看見民主自由是台、港之間共同堅持的價值，當香港人民有難，「Taiwan Can Help！」#

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