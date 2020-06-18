高雄市長補選「奇兵」？傳藍營鎖定高醫院長侯明鋒

高醫院長侯明鋒去年婉拒擔任鴻海創辦人郭台銘的副手，這次高雄市長補選傳被藍營視為「奇兵」之一。（資料照）

2020-06-18 19:46:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫今公告院長侯明鋒的二年任期至七月底屆滿，外界因此傳言也是新北市長侯友宜二哥的侯明鋒被藍營視為高雄市長補選的「奇兵」之一。去年鴻海前董事長郭台銘備戰2020總統大選時曾鎖定侯明鋒擔任副手，但被他婉拒，沒想到這次卻傳出他可能投入高雄市長補選。

侯明鋒今上午前往綠島義診，對於媒體的詢問，他未接電話，但他卻傳簡訊指出「謝謝董事會丶校長，還有中和醫院全體夥伴的支持與努力！在過往六百多日子，我們一起完成許多不可能的任務，一起守護南台灣、甚至中央山脈另一側民眾的健康！恭喜上仼各院首長，接下來我們要好好交棒，因為我們共同的目標都是更美好的高醫，We are KMU!！」

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高醫董事長陳建志表示，並沒有接獲這樣的消息，如果侯明鋒要投入市長補選，應該事先會告訴他，但他至今未接到侯明峰說要投入市長補選。

國民黨高雄市長補選人選提出須符合在地、年輕、深耕高雄及地方接受等條件，目前包括白派背景的不分區立委吳怡玎、現任市議員蔡金晏及黃柏霖等人，均被黨內點名披掛上陣。侯明鋒雖然年紀已60多歲，但符合在地、深耕高雄，所以被視為是藍營「奇兵」之一。

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