為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

高雄市長補選「奇兵」？傳藍營鎖定高醫院長侯明鋒

高醫院長侯明鋒去年婉拒擔任鴻海創辦人郭台銘的副手，這次高雄市長補選傳被藍營視為「奇兵」之一。（資料照）

高醫院長侯明鋒去年婉拒擔任鴻海創辦人郭台銘的副手，這次高雄市長補選傳被藍營視為「奇兵」之一。（資料照）

2020-06-18 19:46:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫今公告院長侯明鋒的二年任期至七月底屆滿，外界因此傳言也是新北市長侯友宜二哥的侯明鋒被藍營視為高雄市長補選的「奇兵」之一。去年鴻海前董事長郭台銘備戰2020總統大選時曾鎖定侯明鋒擔任副手，但被他婉拒，沒想到這次卻傳出他可能投入高雄市長補選。

侯明鋒今上午前往綠島義診，對於媒體的詢問，他未接電話，但他卻傳簡訊指出「謝謝董事會丶校長，還有中和醫院全體夥伴的支持與努力！在過往六百多日子，我們一起完成許多不可能的任務，一起守護南台灣、甚至中央山脈另一側民眾的健康！恭喜上仼各院首長，接下來我們要好好交棒，因為我們共同的目標都是更美好的高醫，We are KMU!！」

高醫董事長陳建志表示，並沒有接獲這樣的消息，如果侯明鋒要投入市長補選，應該事先會告訴他，但他至今未接到侯明峰說要投入市長補選。

國民黨高雄市長補選人選提出須符合在地、年輕、深耕高雄及地方接受等條件，目前包括白派背景的不分區立委吳怡玎、現任市議員蔡金晏及黃柏霖等人，均被黨內點名披掛上陣。侯明鋒雖然年紀已60多歲，但符合在地、深耕高雄，所以被視為是藍營「奇兵」之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高市長補選戰行程明起跑！陳其邁：勤走基層上山下海
2020-06-18 19:09

高市長補選戰行程明起跑！陳其邁：勤走基層上山下海
國民黨議員李雅靜落淚 籲黨中央徵召在地高雄人參選市長
2020-06-18 16:59

國民黨議員李雅靜落淚 籲黨中央徵召在地高雄人參選市長
富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點

富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點
遷籍高雄引發聯想 前教育局長吳榕峯：愛我就不要害我
2020-06-18 16:27

遷籍高雄引發聯想 前教育局長吳榕峯：愛我就不要害我
韓系大將曹桓榮領表選市長前夕 悄赴地檢署應訊
2020-06-18 12:46

韓系大將曹桓榮領表選市長前夕 悄赴地檢署應訊
大葉大學環保節能車大賽再創佳績

大葉大學環保節能車大賽再創佳績
政治今日熱門
2020-06-17 21:20

楊明州隨便做都很棒？葉元之語出驚人：對比是韓國瑜

2020-06-17 22:32

稱「三倍券」只有2倍 台南市議員張世賢：民進黨政府數學不好 影片

2020-06-17 20:34

武漢肺炎》「小明」父母盼政府讓孩子回家 陸委會：整體考量評估

2020-06-17 20:24

金與正爆破兩韓聯辦引議論 綠委：金正恩人呢？

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播