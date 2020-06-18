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首頁　>　政治

網嗆台灣怎落後中國這麼多？被台幹鄉民PO當地照狠打臉

一名鄉民在PTT上PO文說，去過中國後，才發現台灣多麼落後，還套用中國人常用的說詞，要「台灣井蛙」不要活在自己的世界了，引發激烈討論。（彭博）

一名鄉民在PTT上PO文說，去過中國後，才發現台灣多麼落後，還套用中國人常用的說詞，要「台灣井蛙」不要活在自己的世界了，引發激烈討論。（彭博）

2020-06-18 20:27:16

〔即時新聞／綜合報導〕一名鄉民在PTT上PO文說，去過中國後，才發現台灣多麼落後，並套用中國人常用的說詞，要「台灣井蛙」不要活在自己的世界了，引發激烈討論。對此，一名在中國工作十幾年的台幹鄉民特地回文，並PO出中國「大都市」的實際照片狠狠打臉，也被其他鄉民推爆。

稱台灣落後的鄉民昨（17）日在PTT上PO文說，他去過一趟中國後，看到中國和他想的不一樣，滿街都是比台灣氣派、漂亮的大樓，街道乾淨、電子支付方便。他反轟台灣，還在用又臭又髒的紙鈔，公廁骯髒，就連台北也不如中國的三級城市。最後，他結論，台灣早就被中國甩不知幾條街，

文章發布後，立刻引發眾鄉民砲轟。由於文章比較中國與台灣的手法，和「五毛」近來抨擊台灣的論點極為相似，讓不少鄉民表示「樣版文章」、「五毛入侵了」、「N百年前的作文格式」、「中國豬為什麼要假裝自己是人？」除了留言罵翻，截至18日晚間，更累積了近100篇的同標題回文。其中，一名自稱在中國大都市工作10幾年的廖姓台幹也特地回文打臉。

台幹表示，最近兩個週末，他都在中國當地市區沿著河邊騎腳踏車，從他發布的照片可見，中國當地市中心的確富麗堂皇，然而隨著他越往下游騎，周圍卻越來越荒涼，騎了兩個小時以後，印入眼簾的殘破場景，連「鄉下」兩字稱呼都嫌太過。另外，他也加碼拍了一張市區中心高樓底下，行道樹的「草皮」原來是綠色塑膠地毯的滑稽照片。

最後，台幹留下一句「不服來戰」，並未對他拍攝的照片多加描述，不過，諷刺意味不言而喻。對此，鄉民紛紛留言說，「中國最愛航拍空拍整天城市天際線騙騙那些低能兒」、「近看不忍卒睹原形畢露」、「中國其實比泰國還落後」、「如果覺得台灣比中國差，代表你在那裡待不夠久」、「這比貧民窟還可怕阿」。

台幹加碼拍了一張市區中心高樓底下，行道樹的「草皮」竟是綠色塑膠地毯。（擷取自PTT）

台幹加碼拍了一張市區中心高樓底下，行道樹的「草皮」竟是綠色塑膠地毯。（擷取自PTT）

台幹表示，最近兩個週末，他都在中國當地市區沿著河邊騎腳踏車，從他發布的照片可見，中國市中心的確富麗堂皇，然而隨著他越往下游騎，周圍卻越來越荒涼，騎了兩個小時以後，印入眼簾的殘破場景，連「鄉下」兩字稱呼都嫌太過。（擷取自PTT）

台幹表示，最近兩個週末，他都在中國當地市區沿著河邊騎腳踏車，從他發布的照片可見，中國市中心的確富麗堂皇，然而隨著他越往下游騎，周圍卻越來越荒涼，騎了兩個小時以後，印入眼簾的殘破場景，連「鄉下」兩字稱呼都嫌太過。（擷取自PTT）

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