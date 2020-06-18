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心肝寶貝被盜照還說像韓國瑜 家長怒了委請律師提告

1位媽媽發現自己的孩子照片被網友盜用，決定委請律師提告。（家長提供）

1位媽媽發現自己的孩子照片被網友盜用，決定委請律師提告。（家長提供）

2020-06-18 20:30:49

〔即時新聞／綜合報導〕1位媽媽經常在臉書上與親友分享親子之間的互動點滴，不料卻遭到盜圖，還被人說孩子長得像前高雄市長韓國瑜，並用言語加以冷嘲熱諷，這位媽媽與丈夫認為情何以堪，決定向盜圖、散布者提告，並呼籲社會大眾非經允許不應任意援引孩童照片。

當事母親在臉書指出，對於小孩的照片被盜用，並散播到各大社團及臉書個版，真的很難過，也對於小孩的未來擔心，在小孩未來成長的道路上，如果此事又被翻起，是否會遭到恥笑、霸凌？自己的小孩被拿來消費及笑話，對於父母來說真的情何以堪。

這位媽媽認為網友留言相當令人痛心，諸如「孩子看起來沒人緣」、「懷孕時應該看看美好的事物」、「孩子未來可憐」，她認為，希望社會大眾能有同理心，孩子是無辜的，都是父母的心頭肉，沒有人願意自己的孩子無端受到社會用言語傷害。

家長目前已委託律師撰寫訴狀，要對所有盜圖者及散播分享者進行提告，這位媽媽呼籲，「請大家勿再散播分享別人家的寶貝們！請始作俑者擁有您的良心，勿故技重施！」

不少網友相當支持家長的理念，在貼文底下留言「可以提告誹謗，盜用照片」、「無聊當有趣，看到就直接滑掉了，一點都不像韓國瑜」、「看到盜圖真的超無恥的」、「每個做媽媽的都希望自己的小孩討人喜歡，而不是被濫用做什麼所謂的梗圖，台灣這種自以為有趣的人實在太多」。

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