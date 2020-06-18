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檢審會明遴選「二專生」入圍名單 票選委員今提12口袋人選

法務部檢察官人事審議委員會19日討論二專生入圍名單。（記者吳政峰攝）

法務部檢察官人事審議委員會19日討論二專生入圍名單。（記者吳政峰攝）

2020-06-18 19:52:24

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會明天（19日）討論一審調二審辦事（職期最長2年，俗稱二專生）入圍名單，其中9名及檢察官選出來的票選委員今天開「會前會」，經過數小時的討論與投票，下午提出12名口袋人選，其中高雄地檢署襄閱主任檢察官曾靖雅是唯一的主任，預計中選、就地直升高雄高分檢的機率很高。

檢審委員共有17名，其中9名為檢察官票選、8名為法務部與檢察總長官派，由於票選委員人數過半，官派委員多會尊重其所提的名單，故19日的正式檢審會開會時，這12人應該會如數通過，接著交法務部長蔡清祥從中遴定8人，最終名單定24日出爐。

而曾靖雅的主任職期今年已任滿8年，但她未填「三專生（實任二審檢察官，職期三年）」，改選「二專生」，一般認為有機會留在高雄，不用流浪到位於台北的高檢署服務。

而入圍名單最資淺者是台中地檢署檢察官林思蘋，司法官學院50期結業，當同期同學都在搶奪升主任的門票時，她已經進入上二審的候選名單。

票選委員所提12人名單如下：

一、台北地檢署檢察官林淑玲（女，30期）
二、台北地檢署檢察官周慶華（女，33期）
三、台南地檢署檢察官周文祥（男，36期）
四、新竹地檢署檢察官林奕彣（女，37期）
五、台北地檢署檢察官林安紜（女，37期）
六、台中地檢署檢察官謝謂誠（男，38期）
七、桃園地檢署檢察官丁俊成（男，38期）
八、高雄地檢署主任檢察官曾靖雅 （女，40期）
九、高雄地檢署檢察官鄭益雄（男，44期）
十、新北地檢署檢察官卓俊吉（男，45期）
十一、高雄地檢署檢察官施昱廷（男，46期）
十二、台中地檢署檢察官林思蘋（女，50期）

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