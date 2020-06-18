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首頁　>　政治

人權保障推動小組決議 各部會應設人權教育專責人員

行政院人權保障推動小組由法務部主責，日前決議各部會應設人權教育專責人員。（記者吳政峰攝）

行政院人權保障推動小組由法務部主責，日前決議各部會應設人權教育專責人員。（記者吳政峰攝）

2020-06-18 16:28:08

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院人權保障推動小組日前召開第39次會議，討論進行4個報告案及2個討論案，其中通過一項決議，各部會應設人權教育專責人員，由教育部函請各部會辦理，落實機關觀念人權化的架構。

16日的會議，法務部提報「兩公約第三次國家報告英文版定稿」、人權制度組提報國家人權行動計畫中之「維護國家人權委員會之獨立性」、「於行政院設置專責人權單位」、「建構我國之人權指標及人權影響評估機制」及「制定綜合性之反歧視法（或平等法）」等子議題之行動等內容，法務部另提報「賡續檢討部會人權工作小組設置及運作情形」、移工人權組則提報「移工防疫因應作為與措施」。

討論案有2案，分別為法務部提案「配合新冠肺炎防治作業，建請延長『兩公約人權教育訓練及成效評核實施計畫』辦理期程」、人權教育組提案「建請各機關指定人權教育專責人員」。

會中決議，各部會應設人權教育專責人員案，由教育部另函各部會辦理；將國家人權行動計畫子議題之作為送「制定國家人權行動計畫諮詢委員會」彙整；各部會人權工作小組應依設置要點積極運作並隨時檢討；移工防疫因應作為與措施，各有關機關應持續配合中央流行疫情指揮中心國內整體防疫政策，積極落實辦理移工防疫措施；對於110年度起之下一階段兩公約人權教育訓練考核將再規劃精進檢討。

法務部指出，人權為我國立國原則，目前已經設立的11個部會人權工作小組均已陸續重啟運作，另外，透過監察院國家人權委員會的監督、人推小組規劃人權政策及指揮督導部會人權工作小組的落實執行，將有助於發揮跨部會整合協調人權事務的效果。

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