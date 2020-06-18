被監委糾正誘導社子島開發 柯市府：誤解啦！

監委指出，北市在社子島開發快報，誘導民眾開發選擇生態社子島方案。（圖：社子島自救會提供）

2020-06-18 15:58:52

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲任內快速推社子島開發案，面對社子島自救會抗議，柯多次表示他任內不開發再等50年。未料，監察院今糾正北市府透過I-voting誘導開發。對此，北市府回應「這樣說誘導是誤解啦！」仍尊重監院調查，未來會加強與民溝通。至於社子島會不會淪苗栗大埔強拆事件？官員說，如果要每一個人都同意，開發將遙遙無期。

監院指北市府2016年發布社子島開發快報，說明將辦I-voting開發，仿造選票列出運河社子島、生態社子島、咱們社子島、不開發等4選項，並在生態社子島上方空格蓋上一個紅色投票章，其餘3個選項上方卻是空白，誘導開發方向。

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對此，地政局副局長易立民回應，這樣說誘導是誤解啦！當時北市府將投票範例上蓋章，只是挑比較中間的位置蓋上，作為範例，很不巧那範例就是生態社子島，而民眾投出來比較支持該方案。他說，目前看新聞報導，不是完全清楚列舉理由，等監院函文送至北市府，才能針對內容回應。

對於監委認為，北市府的財政不需要進行區段徵收，還提醒「不要搞到跟苗栗大埔一樣！」

易立民回應，大埔事件是張藥房不願意接受開發，而社子島目前趨勢，有開發促進會跟自救會兩方支持及反對意見，北市府一定會想辦法溝通，社子島有反對區徵的民眾，但沒辦法一定做到百分之百同意區徵，「如果要等到每一個人都同意特定方式，社子島要開發就遙遙無期」。

由於內政部土徵小組將審議社子島開發範圍，同步確認上次會議北市府報告的開發公益性、必要性，監院糾正是否影響開發期程？

易立民則回應，北市府的部分剩下環評審查，其餘徵收許可程序由內政部審查，還沒看到監院內容，很難說有沒有影響，他承認目前無法推估內政部看法。他強調，溝通是必要，過去幾場溝通其實不是很愉快，希望不要在地方引起大衝突，如何成功溝通，還要討論。

台北市政府副發言人戴于文表示，尊重監察院調查結果及意見，監察委員糾舉（口誤，應為糾正），北市府都有積極策進作為。戴表示，柯文哲積極處理社子島難題，希望解決50年累積問題，除聆聽居民需求，配合都市計畫戰略，也利用I-voting落實全民參與，未來會加強與居民及各團體溝通，讓社子島有新生的機會。

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