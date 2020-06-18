學校冷氣經費無著 中市民政局遭爆不樂之捐

學校冷氣經費無著，民政局遭爆不樂之捐，中市宮廟被迫「喬捐款數」。（記者蘇孟娟攝）

2020-06-18 16:25:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校冷氣經費無著，台中市多名議員今爆民政局以一紙公文向各宮廟行不樂之捐，造成宮廟及區公所面臨捐款業績壓力，甚至有宮廟要私下喬捐多少以利顧面子，批做善事方法不對擾民。

市議員李天生指出，台中市要打造全市學校教室均有冷氣約需16億元，預算有限下，他並不反對勸募，但3月18日市府區長交流座談會中，民政局宗教禮俗科提出報告指出，全市國中、小冷氣需求經費缺口大，總經費高達16億元，「規劃洽各轄區較具規模之宮廟捐助」、「因北屯區需求數最大、有22間學校，民政局初期規劃洽談市區6間宮廟，每間提供100萬元，合計600萬元，再挑選北屯區3所國中開始辦理捐贈，亦請各區協助洽詢轄區宮廟，如有捐助意願，請報送民政局彙整」。

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中市宮廟被迫「喬捐款數」

李天生說，民政局最近行文各區公所對轄區內宮廟勸募學校冷氣費用，以發揮宗教功能、增進社會福址，結果各宮廟相互打聽有沒有捐或是捐多少，更擔心若未配合捐款，會被「點名做記號」，他質疑民政局依何條例要區公所向宮廟勸募。

議員蔡耀頡指出，更有區公所把這項宮廟勸募視為業績競賽，擔心那區業績較好，宮廟則擔心若不捐以後會不會被刁難，民政局一紙公文造成內部矛盾。

市議員江肇國更指出，他就聽到有某學校附近剛好有兩家宮廟，兩宮廟為到底要捐多少錢迄今還談不攏，「私下在喬要各捐多少錢」，顯然已是不樂之捐。

江肇國質疑民政局是用何條例來勸募，他肯定民政局想做好事卻用不對的辦法做事。

民政局長︰純粹提供宮廟參考

民政局長吳世瑋強調，不是對宮廟勸募，只是已往很多宮廟表示有意捐助，但捐贈內容未必符合實際所需，才告訴宫廟可以參考捐給教育機關，沒有強制勸募，也不會列評比，純粹提供給宮廟參考而已。

台中市長盧秀燕也代緩頰指出，因已往不少宮廟均有捐款規畫，且在捐贈前會跟市府查詢可以做什麼，民政局只是提供意見參考，不是要求捐款。

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