為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台海軍情》反制共機擾台 美KC-135丶RC-135偵察機今先後出沒我空域

美軍RC-135偵察機出沒我西南空域（圖：擷取自南海戰略態勢感知計畫推特）

美軍RC-135偵察機出沒我西南空域（圖：擷取自南海戰略態勢感知計畫推特）

2020-06-18 14:30:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍一架KC-135加油機今日上午在我國東南方外圍空域出沒後，中國北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）今也在推特揭露，美軍一架RC-135偵察機穿越巴士海峽，在台灣西南方外圍空域出沒，由於外傳中國軍機今日也在此空域出沒，二者之間有無關連仍待了解。

根據「南海戰略態勢感知計畫」推特所公布圖資，美軍一架RC-135偵察機今日上午自巴士海峽通過後，一路朝向中國廣東省前進。

而值得注意的是，我國軍事迷紀錄到，中國軍機今日上午疑似再現身我國西南方外圍空域的情形，和美軍偵察機出沒的時間相近。不過對於共機動態等，我軍方尚無相關說法。

美中兩國的軍機本月在台灣周遭空域活動且被揭露的頻次增加，中國解放軍運8、殲10戰機昨日在我國西南方外圍空域活動，也是本月第4起，至於今日是否有相關活動有待進一步釐清。另外，繼美軍一架C-40A運輸機上週取道台灣西部空域通行，以及6月16日兵分兩路飛至東海、巴士海峽後，今日又有美軍加油機、電偵機同日現身的情形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台海軍情》美軍KC-135加油機 現身我東南方空域
2020-06-18 10:39

台海軍情》美軍KC-135加油機 現身我東南方空域
台海軍情》空軍證實：中共殲10戰機今闖我西南外圍空域遭驅離
2020-06-16 15:39

台海軍情》空軍證實：中共殲10戰機今闖我西南外圍空域遭驅離
富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點

富蘭克林推新專案 解決基金投資痛點
台海軍情》美國裴拉塔號神盾軍艦將通過台海 這次是中國主動曝光
2020-06-12 12:22

台海軍情》美國裴拉塔號神盾軍艦將通過台海 這次是中國主動曝光
台海軍情》「勇鷹」高教機首飛在即 中國推「海山鷹」強化航艦戰力
2020-06-07 14:35

台海軍情》「勇鷹」高教機首飛在即 中國推「海山鷹」強化航艦戰力
威力彩衝8.5億今年新高

威力彩衝8.5億今年新高
政治今日熱門
2020-06-17 16:02

宏都拉斯總統夫婦確診武漢肺炎 蔡英文、吳釗燮祝早日康復

2020-06-17 15:57

徵召陳其邁參選高市長 蔡英文下達2任務

2020-06-17 15:52

陳其邁參加高雄市長補選 林佳龍：祝福與支持

2020-06-17 16:21

釣魚台改名爭議 統派團體集結至日台交協抗議

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播