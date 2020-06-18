台海軍情》反制共機擾台 美KC-135丶RC-135偵察機今先後出沒我空域

美軍RC-135偵察機出沒我西南空域（圖：擷取自南海戰略態勢感知計畫推特）

2020-06-18 14:30:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍一架KC-135加油機今日上午在我國東南方外圍空域出沒後，中國北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）今也在推特揭露，美軍一架RC-135偵察機穿越巴士海峽，在台灣西南方外圍空域出沒，由於外傳中國軍機今日也在此空域出沒，二者之間有無關連仍待了解。

根據「南海戰略態勢感知計畫」推特所公布圖資，美軍一架RC-135偵察機今日上午自巴士海峽通過後，一路朝向中國廣東省前進。

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而值得注意的是，我國軍事迷紀錄到，中國軍機今日上午疑似再現身我國西南方外圍空域的情形，和美軍偵察機出沒的時間相近。不過對於共機動態等，我軍方尚無相關說法。

美中兩國的軍機本月在台灣周遭空域活動且被揭露的頻次增加，中國解放軍運8、殲10戰機昨日在我國西南方外圍空域活動，也是本月第4起，至於今日是否有相關活動有待進一步釐清。另外，繼美軍一架C-40A運輸機上週取道台灣西部空域通行，以及6月16日兵分兩路飛至東海、巴士海峽後，今日又有美軍加油機、電偵機同日現身的情形。

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