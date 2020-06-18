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議員建議調整團隊救民調 盧秀燕：現在沒有要調整

議員建議台中市長盧秀燕調整市府團隊，盧秀燕表示，現在沒有要調整。（記者張菁雅攝）

議員建議台中市長盧秀燕調整市府團隊，盧秀燕表示，現在沒有要調整。（記者張菁雅攝）

2020-06-18 13:09:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕去年8月進行小內閣人事調整，民進黨議員陳淑華今日在總質詢時表示，市長當時宣稱這是「戰鬥團隊」，現在看來是「打瞌睡團隊」，不食人間煙火、各自為政，市長應好好調整團隊。對此盧秀燕回應，人事調整未必代表做不好，現在沒有要調整。

陳淑華表示，市府小內閣去年8月首度進行人事調整，市長當時宣稱是「戰鬥團隊」，「每天像是在打仗」，但她認為團隊「每天在打瞌睡」，不僅施政滿意度墊底，逢甲大學昨（18）日公布逢甲商圈去年人潮流量為1056萬人次、年減約3.3％，創近12年來新低；營業額也僅73.8億元、年減13.1％，這是很大的警訊。

陳淑華說，市府團隊不食人間煙火、不接地氣，自己做自己的，缺乏橫向溝通，施政不痛不癢，難怪民調墊底，建議好好調整團隊，否則市府恐怕長期陷入施政滿意度倒數的困境。

陳淑華也問盧秀燕，對現在市府團隊是否滿意？盧秀燕說，絕大部分首長與所有局處長、上萬名公務員，大家都非常努力，從台灣燈會與防疫作為可以看得出來。她大部分都很滿意，每個機關團體、從中央到各縣市，總是會有些個案有些問題需要加強。

陳淑華再問盧秀燕是否計畫調整團隊？盧秀燕表示，任何政府機關的人事檢討、政策檢討都是滾動式進行，就像防疫一樣。人事調整未必代表做不好，有時候是階段性任務完成，有些人有自己的職涯規劃，現在沒有要調整。

台中市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞（由左至右）表示，市長施政滿意度墊底，建議調整市府團隊。（記者張菁雅攝）

台中市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞（由左至右）表示，市長施政滿意度墊底，建議調整市府團隊。（記者張菁雅攝）

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