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鄭運鵬：支持國民參與審判、未背棄當年理想

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照）

2020-06-18 13:07:39

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院國民黨團及民間團體今不約而同召開記者會，要求民進黨不應在臨時會中強行通過「國民參與刑事審判法草案」，並質疑民進黨在黨綱明文支持陪審制，執政後卻背棄承諾。對此，民進黨幹事長鄭運鵬表示，黨綱制定時的時空背景是希望由國民共同參與審判，而當時只有陪審制，還沒有參審制的概念，不應拿一個30幾年前的東西來說民進黨背離理想。

對於被國民黨及民團點名過去曾連署過陪審制，鄭運鵬表示，當時他還是候選人，不是現任立委，那個時代的民進黨在國會也還沒過半，那時司法改革的一環，就是要把合議庭3席職業法官的制度改掉，所以他連署了當時的陪審制。

鄭運鵬說，後來蔡總統上任後舉行司改國是會議，開始有陪審、觀審等制度被提出，其中參審制是新的想法，由職業法官加上國民法官，對於他這種不是學法律的人來說，這並不是像同婚那種二元對立的法案，如果不是法律上的嚴謹定義，他認為有6席國民法官，已經跟陪審制相當接近，而且也要思考純陪審制沒有判決書、上訴非常困難的問題，台灣社會跟法界有沒有辦法接受。

鄭運鵬表示，他尊重民間團體主張純粹陪審制，不能有職業法官，但現在民團拿出的版本，也並非他當初簽署的版本，要拿他當時的簽名來攻擊他背棄理想，這見仁見智，但他並不覺得民進黨在司法改革上有背離當年的主張。

鄭也強調，30幾年前黨綱第28條制定時，還是那個「法院是國民黨開的」的時代，因此大家希望在內亂外患罪上，要由國民來共同審判，那時候也只有陪審制而沒有參審的概念，拿一個30幾年前的東西來說民進黨背離理想，這是錯的。

對於民團呼籲不要在臨時會上處理，民進黨團書記長鍾佳濱表示，國民法官早在第8屆立法院時就已經有民間團體在呼籲，上一屆立法院（第9屆）更走到只差二、三讀的程度，其實已經過充分討論，只是因屆期不連續而未能完成立法，如今本案又已在委員會審查完竣，讓最後的二、三讀在臨時會中一氣呵成，是很多人的殷殷期盼，否則講得再好，卻是「只聞樓梯響，不見人下來」，將會是一個遺憾。

鍾佳濱說，台灣社會多數人對於「陪審制」的印象可能只有電影上看到的陪審團，這與內閣制、總統制一樣，都只是學理上的探討，事實上每個國家都還是會因應民情來做一些不一樣的變化，很難說什麼是純種的「陪審制」，不應該以辭害意，「不能說我們買的不是原裝車，就不能開！」

鍾佳濱強調，學理上有很多名詞的細分，民進黨黨綱中的陪審，與現在民間團體說的陪審到底是不是同一件事情，其實已無需去做學理上的探討，總之其基本精神都是讓國民能夠參與法院審查，讓司法審判不再由法官壟斷，追求的目的都相同，畢竟車要能開上路才知道好不好用，不是只有原裝車才好。

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