藍營質疑文總標案 總統府：文總展現國家文化力 歡迎檢視

總統府表示，由蔡總統擔任會長的文化總會，過去以來承辦各項總統府活動，充分展現國家的文化力、設計力。至於總統府內活動相關的規劃、預算，一切依照法律嚴謹辦理，歡迎各界檢視。左2為文總秘書長林錦昌。（資料照）

2020-06-18 11:50:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨今日質疑文總秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶為「幫推」、「投石」2公司的門神，涉及自肥而標到總統府等政府標案，對此，總統府表示，由蔡總統擔任會長的文化總會，過去以來承辦各項總統府活動，充分展現國家的文化力、設計力，得到各界的肯定。至於總統府內活動相關的規劃、預算，一切依照法律嚴謹辦理，撙節支出，歡迎各界檢視。

國民黨今上午召開「幫推、投石 瓜田李下？蔡英文踹共！」記者會，質疑「幫推」、「投石」2間公司4年來標到政府標案高達8000多萬，而幕後主導疑為中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶2位綠營文宣要角，涉及自肥，文傳會主委王育敏要求身為文化總會會長的蔡英文總統出面說清楚，是否知道林錦昌、李厚慶與這2家公司有複雜關係？2人是否為「幫推」、「投石」的門神？

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對此，總統府重申，由總統擔任會長的文化總會，過去以來承辦各項總統府活動，充分展現了國家的文化力、設計力，得到各界的肯定。

針對在野黨質疑，文總昨也發聲明回應：「文總作為推廣國家文化的單位，我們非常榮幸可以參與各項重要活動的舉辦，讓世界看到台灣，讓優秀的文化人才有一起參與的機會，由於文總是社團法人，各項業務預算皆須透過執諮委審議通過，經費來源是募款與向公部門申請補助，籌辦各項活動，一切都依照相關法規嚴謹辦理，歷年成果經得起各界檢視。」

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