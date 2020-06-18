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首頁　>　政治

藍營邀赴釣魚台宣示主權 黃偉哲：我保釣但沒去釣魚計畫

南市國民黨市議員蔡育輝、李中岑及蔡淑惠（右起）邀請市長黃偉哲（左二）一起赴釣魚台宣示主權。（記者蔡文居攝）

南市國民黨市議員蔡育輝、李中岑及蔡淑惠（右起）邀請市長黃偉哲（左二）一起赴釣魚台宣示主權。（記者蔡文居攝）

2020-06-18 11:43:05

〔記者蔡文居／台南報導〕日本石垣市釣魚台改名案再度引起主權爭議，台南市國民黨市議員蔡育輝、蔡淑惠及李中岑今天質詢，批評蔡政府對釣魚台主權沒有強勢做為，對日本不敢硬起來，他們並邀請市長黃偉哲一起赴釣魚台宣示主權。黃偉哲則表示，釣魚台是中華民國的領土並無疑義，「我保釣但沒有去釣魚的計畫，目前並無登島計畫。」

蔡育輝、蔡淑惠及李中岑今天進行聯合質詢，針對釣魚台主權，他們批評過去民進黨都罵前總統馬英九光說不練，「有嘴說別人，沒嘴說自己。」2012年時，民進黨還質疑當時的國民黨政府不敢跟日本提出嚴正交涉，但現在既然說釣魚台是台灣的，卻要和日本共同開發，踫到日本不敢硬起來，這不是很可笑嗎？

黃偉哲表示，「釣魚台是中華民國的領土」這是無疑義的，也沒有違和感，這是不分藍綠的。這次日本石垣市要更名是因應中國海監船，多次進入釣魚台海域與日本自衛隊發生對峙，造成兩邊局勢升高。至於台灣要不要介入這個局勢，其實應尊重國安單位的處理，這並非地方政府的職權。他個人對宣誓釣魚台主權的堅持並未改變，至於各界宣示主權的動作，他予以尊重，而他個人目前並沒有登島的計畫。

他說，宣示主權方式有很多種，現在還是有些人宣示中國大陸、外蒙是我們的主權，他都尊重。主權的概念是存在於每一個人心中，在他心中的立場，釣魚台是中華民國的領土。

台南市長黃偉哲表示，釣魚台是中華民國的領土並無疑義，這是不分藍綠的。（記者蔡文居攝）

台南市長黃偉哲表示，釣魚台是中華民國的領土並無疑義，這是不分藍綠的。（記者蔡文居攝）

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