林為洲：民進黨髮夾彎不推陪審制 欺騙台灣20年

國民黨團立院總召林為洲。（資料照）

2020-06-18 10:45:59

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團總召林為洲表示，民進黨講推動「陪審制」講了20年，甚至民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬都有簽名支持，但民進黨卻擬在立法院臨時會處理的是「參審制」，國民黨認為不該在臨時會處理，應在正常會期處理，才有辦法開公聽會，在委員會審查。

立院國民黨團今召開記者會，林為洲表示，司法及法治委員會審查國民參審或陪審過程中，經在委員會討論後發現爭議不少，民眾黨、時代力量、國民黨雖然提的版本不盡相同，但都認為攸關台灣司法重大變革的修法應要審慎，不該草率在臨時會處理，應在正常會期處理，才有辦法開公聽會，在委員會再審查。

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林為洲說，民間司改會等團體跟民進黨團協商6次，民進黨堅持只要參審不要陪審，國民黨雖也有提出改良式的參審制，但也接受雙軌並行，施行一段時間後再來檢討，看適合哪個制度，才會兩全其美。

林為洲指出，民進黨黨綱就提到要建立陪審制制度，過去民進黨尚未執政大家沒話講，但民進黨從2016年開始完全執政，民間司改會拜會民進黨立委，希望他們能承諾推動陪審制，民進黨立委一個個拍胸脯保證，甚至柯建銘、鄭運鵬也簽下承諾書，現在卻髮夾彎，還不讓在野黨去推動，形同欺騙台灣20年，不實現政治承諾。

立院國民黨團書記長蔣萬安說，蔡總統任內民眾最不滿的就是司法改革，在民眾對於參審、陪審都不太了解的情況下，民進黨就要強行推動，國民黨認為茲事體大，對於司法的重大變革應理性討論跟各界溝通，等到在正常會期時凝聚社會共識，而不是在臨時會處理。

蔣萬安提到，在司改國是會議中，對於推動參審制還是陪審制是7票對7票，顯然並沒有共識，政府也不願和民間團體好好溝通，想要用執政黨的多數暴力強渡關山，希望政府不要重蹈過去「一例一休」修法的覆轍。

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