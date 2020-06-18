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獨家》新北市議員第2選區將重劃 新莊可望獨立選區

新北市選舉委員會召開第2選區劃分公聽會，初步達成將新莊區獨立出來的共識。（記者何玉華翻攝）

新北市選舉委員會召開第2選區劃分公聽會，初步達成將新莊區獨立出來的共識。（記者何玉華翻攝）

2020-06-18 10:32:59

［記者何玉華／新北報導］新北市議員第2選舉區（新莊、泰山、五股、林口）下屆議員選舉將劃分為兩個選舉區，新北市選舉委員會舉辦選區劃分公聽會，與會者多數同意重新劃分選區，將新莊獨立出來，泰山、五股、林口則同為一個選區，席次將參考人口數分配，預估新莊可能分配6到7席，泰山、五股、林口約為5到4席，與現有的總數11席相當。

新北市因為區域人口消長，牽動議員選區人口數變化，第2選區包含新莊、泰山、五股、林口等區域，在本屆議員選舉時，從10席增加1席達11席，參選人數多達24人，選票落落長，地方早有重新劃分選區的要求。

新北市選舉委員會月初召集地方、議員們、專家學者聽取意見，在地11席議員有7人出席、2人派服務處代表到場、2人未到場，與會者多數贊同選區重新劃分，選委會將在召開委員會確認後，送交中央選舉委員會同意，選區重劃最晚將在議員任期屆滿前一年公告。

除了第2選區提出選區重新劃分的討論，第3選區（蘆洲、三重）也完成選區重劃的公聽會，但贊成與反對的意見相當，選委會傾向維持現狀不變動；第7選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）10席議員中，近期也有多人有意提案連署選區重劃，選委會將在收到提案後，召集公聽會。預計在3個選區都完成公聽會程序後，一併召開委員會。

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