傳陳其邁競總人事曝光 補選戰週五清晨就開跑

民進黨中常會昨（17）日通過徵召提名行政院副院長陳其邁參選高雄市長補選，據傳將由許立明（右一）擔任競選總部主任委員、趙天麟（右二）出任總幹事，廖泰翔、高閔琳（左一）、林智鴻則是出任發言人。（資料照，本報合成）

2020-06-18 09:45:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨中常會昨（17）日通過徵召提名行政院副院長陳其邁參選高雄市長補選，有媒體報導指出，其競選總部人事出爐，包含將由許立明擔任主任委員、趙天麟出任總幹事，廖泰翔、高閔琳、林智鴻則是出任發言人，預估19日清晨5點就會先從掃市場開跑。

《ETtoday》報導指出，陳其邁17日接受民進黨徵召將投入高雄市長補選戰，他向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆將於19日生效，因此今（18）日的行政院會將是他最後一次以副院長身分出席，綠營人士透露，陳其邁的辦公室已經打包的差不多了，今天也將以副院長身分工作到最後一刻才下班。

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報導指出，針對接下來的補選戰，競選總部的人事也陸續出爐，包含許立明、趙天麟分別擔任主任委員、總幹事，3名發言人則是民進黨中央黨部網路社群中心主任廖泰翔、高雄市議員高閔琳、林智鴻。至於外界關心的吳怡農，雖然目前還在討論，但據傳一定會有其輔選角色。

報導也提到，19日清晨及早上8點陳其邁將先連掃兩個市場，下午也將舉辦小型客廳會活動，深入基層傾聽民意。綠營人士指一大早就開跑，除了展現陳其邁一貫「緊緊緊」的風格，也象徵他對市民的重視，以及全力投入選戰。

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