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首頁　>　政治

與陳時中合唱「針線情」 陳其邁：高雄有遠大理想等著我

行政院副院長陳其邁（右二）請辭投入高雄市長補選，今晚蘇內閣歡送餐敘上，與衛福部長陳時中（左二）合唱「針線情」。圖為陳其邁、陳時中上月出席立委郭國文（右一）舉辦的台南牛肉推廣活動，左一為行政院秘書長李孟諺。（資料照，記者廖振輝攝）

行政院副院長陳其邁（右二）請辭投入高雄市長補選，今晚蘇內閣歡送餐敘上，與衛福部長陳時中（左二）合唱「針線情」。圖為陳其邁、陳時中上月出席立委郭國文（右一）舉辦的台南牛肉推廣活動，左一為行政院秘書長李孟諺。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-06-17 22:09:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁請辭投入高雄市長補選，行政院長蘇貞昌今晚率各部會首長與陳其邁餐敘，歡送即將卸任的陳其邁，這場餐會並未公開，陳其邁當場與衛福部長陳時中合唱「針線情」，並與交通部長林佳龍合唱「回鄉的我」，請辭獲准將在週五生效的陳其邁餐會後坦言說，他是有點依依不捨，不過，「辭呈都已遞了，還有遠大的理想在等著我，要去故鄉實現我的理想」。

陳其邁說，蘇院長期許他投入選舉一定要拼盡全力，選舉高票過關，拼出政績，不要讓「有政府、會做事」漏氣，對於院長的期勉，「我一定全力以赴」。

陳其邁還說，今晚各部會首長幫他加油、打氣，他得到滿滿的祝福、滿滿的溫暖，將帶回高雄。

行政院發言人丁怡銘轉述，陳其邁與衛福部長陳時中合唱一首「針線情」，象徵兩人在防疫期合作無間，陳其邁也與交通部長林佳龍合唱「回鄉的我」，期勉他可以回鄉服務。

陳其邁唱歌有些五音不全，但大膽哼唱反而是個人特色，事後媒體追問誰唱的比較好？丁怡銘笑說：「陳其邁的歌聲是『很有名』的，高雄人有福了。」不過，丁怡銘也說，世界上應該沒有人有辦法幫陳其邁原音重現！

有關陳其邁請辭後的副閣揆遺缺，丁怡銘表示，政院副院長等新人事若徵詢順利，將在週五或下週一公布。

據悉，沈榮津將出任副閣揆，沈榮津的經濟部長遺缺，內定由次長王美花升任。

辭官參與高市長補選的行政院副院長陳其邁說，高雄還有遠大的理想等著他去實現。（記者李欣芳攝）

辭官參與高市長補選的行政院副院長陳其邁說，高雄還有遠大的理想等著他去實現。（記者李欣芳攝）

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